GOLF : Le mémorial Jean et Olivier Bréaud se disputera le 20 janvier à Atimaono

PAPARA, le 14 janvier 2019 - La Fédération polynésienne de golf (FPG) organise ce dimanche 20 janvier sur le golf de Atimaono la coupe du président Mémorial Jean et Olivier Bréaud. Près de 120 golfeurs sont attendus pour l'événement.



Les amateurs de fairway, et de green ont rendez-vous ce dimanche 20 janvier du côté du golf de Atimaono. La Fédération polynésienne de golf (FPG), dirigée par Christian Lausan, organise la coupe du président Mémorial Jean et Olivier Bréaud, "en hommage à ces deux hommes qui ont été les pionniers du golf en Polynésie française", indique le président de la FPG.



Le format de jeu choisi pour le tournoi est celui du "scramble". Les joueurs s'affrontent en face-à-face sur les 18 tous du parcours. Ils ont le droit de frapper deux balles, et la meilleure des deux étant celle retenue. "C'est un format de jeu très convivial qui ravie les joueurs", explique Christian Lausan.



Les inscriptions sont possibles jusqu'au 19 janvier. Près de 120 golfeurs sont attendus pour le tournoi.