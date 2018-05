G-Cubes : aventure, art et protection des océans

"Le voilier, c'est la base du projet G-Cubes. C'est le meilleur moyen pour montrer que les déchets des villes atterrissent partout sur la planète"



Comment a débuté le projet ?

"J'ai commencé à y réfléchir en 2014, quand j'ai fait un troc pour échanger une de mes peintures contre un voyage entre Gibraltar et les Caraïbe en voilier. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a vraiment un problème dans les océans, notamment avec les déchets. J'en ai vu partout pendant la croisière, même dans des endroits complètement vierges d'autres activités humaines. C'est là que j'ai eu cette idée d'une œuvre qui démontrerait le problème global du sujet."



Tu es un artiste de Suisse, comment as-tu fini navigateur ?

"Oui, à la base je suis peintre-artiste. Je n'ai commencé à naviguer qu'en 2014 avec ce troc. Mais le voilier, c'est la base du projet G-Cubes donc j'en ai acheté un et j'ai appris à naviguer avec, avec l'aide de beaucoup de copains ! Parce que c'est le meilleur moyen pour montrer que les déchets des villes atterrissent partout sur la planète, surtout aux endroits où il n'y a pas vraiment de production de déchets. Ici aux Tuamotu, on a trouvé des déchets avec des écritures indonésiennes… C'est pour dire qu'ils ont voyagé ! Et pour démontrer ça, il faut avoir un petit bateau à voile qui peut aller partout."



Quel a été votre voyage jusqu'à aujourd'hui ?

"Nous sommes partis le 21 septembre de Marseille, puis nous avons longé la côte espagnole, puis Las Palmas, la traversée de l'Atlantique et les Caraïbes. Ensuite nous sommes passé en Colombie, Panama où un copain mène un projet de développement durable à long terme... Ensuite nous sommes passés aux Galapagos, 18 jours de traversée jusqu'aux Marquises, et enfin un passage aux Tuamotu et maintenant Tahiti. Le voyage va durer deux ans en tout.

Et on voit que même dans un endroit aussi isolé que les Tuamotu, il y a des déchets. C'est d'ailleurs la première fois que je ne trouve pas de bouteilles entières, ou très peu. Par contre on a trouvé beaucoup de micro-plastiques, et c'est sans doute le pire. On le trouve mélangé dans le sable, quand vous commencez à regarder, ils sautent aux yeux. Ce plastique est dans sa phase de décomposition totale... Par exemple, quand vous trouvez un bouchon et que vous le touchez, il tombe en miettes… Ça, ça reste dans la mer et ça ne disparaît pas. Les animaux le mangent, ça les tue, les poissons se décomposent mais le plastique reste pour tuer encore… Pire, plus le plastique devient petit, plus sa surface augmente et il va agglutiner tout un tas de saletés comme des métaux lourds, qui entrent avec lui dans la chaîne alimentaire."