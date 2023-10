Futsal : Les 'Aito Arii disposent de Samoa pour leur premier match à la Coupe des Nations

Tahiti, le 30 septembre 2023 – Après une première période compliquée et grâce à une deuxième mi-temps plus aboutie, les 'Aito Arii se sont imposés ce samedi, à Auckland, sur le score de 5-0 face à Samoa pour leur premier match à la Coupe des Nations de futsal de l'OFC. La sélection tahitienne, composée en grande partie de joueurs de Rapa, enchainera dimanche avec sa deuxième rencontre face à l'un des favoris du tournoi, les îles Salomon.



Ce n'est pas qu'un cliché de dire que le premier match dans une compétition n'est jamais le plus facile à aborder. Les 'Aito Arii l'ont expérimenté ce samedi, à Auckland, pour leur entrée en lice à la Coupe des Nations de futsal de l'OFC. Malmenée en première période par par une vaillante équipe de Samoa, la sélection tahitienne, composée en grande partie de joueurs de Rapa vainqueurs du Festival des îles, s'est finalement imposée sur le score flatteur de 5-0.



Si Akareva Riaria et ses partenaires ont eu globalement la maitrise du ballon, les 'Aito Arii ont manqué de spontanéité sur leurs combinaisons pour inquiéter le gardien adverse, Osa Savelio. Les Samoans pour leur part ont parfaitement contré les Tahitiens et se sont offerts les plus grosses occasions au cours de la première période, mais heureusement pour la sélection tahitienne, Jacob Roe, a multiplié les exploits dans son but pour garder le navire polynésien à flot. Et puis la lumière pour les 'Aito Arii est venue de Michel Maihuri. Après s'être débarrassé de son défenseur, le joueur des Australes a décoché une grosse frappe du droit pour ouvrir le score et permettre ainsi à la sélection tahitienne d'être en tête à la mi-temps (1-0).

Les 'Aito Arii se libèrent en deuxième période Après la pause, Jacob Roe, toujours infranchissable devant son but, a continué d'écoeurer les attaquants samoans. Et de leurs côtés les 'Aito Arii ont été plus efficaces dans leur utilisation du ballon et commençaient à mieux se trouver sur leurs combinaisons. Et à la la demi-heure de jeu, Tetuanui Tinomoe, sur un service de Vincent Tinomoe, inscrivait le but du 2-0 pour la sélection tahitienne.



Avec désormais la mainmise sur la partie, les futsalleurs polynésiens ont déroulé en fin de match. Keanu Maihuri s'est offert un doublé pour porter le score à 4-0. Et Michel Maihuri, aussi pour un doublé, a parachevé le succès des 'Aito Arii. La sélection tahitienne qui passera ce dimanche son premier gros test de la compétition face à l'un des favoris, les îles Salomon. A noter que le vainqueur de cette Coupe des Nations validera son ticket pour la prochaine Coupe du monde de futsal organisée en Ouzbékistan.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 30 Septembre 2023 à 16:23 | Lu 296 fois