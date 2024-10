Fu Xiao Lan, l’artiste au grand cœur

Tahiti, le 1er octobre 2024 - Elle a exposé début septembre salle Muriavai. Elle est de retour, installée cette fois-ci dans l’immeuble Te Hau-Nui à Papeete, non loin de la mairie. Fu Xiao Lan expose ses huiles qui racontent son pays d’origine, la Chine mais aussi Tahiti, qu’elle affectionne tout particulièrement. En décrivant ses œuvres, elle parle de l’aide qu’elle apporte aux personnes en difficulté.



“J’admire les grands peintres comme Gauguin, Renoir, Monet…”, explique Fu Xiao Lan dont les œuvres témoignent de cette admiration. Aux techniques classiques qu’elle applique comme les maîtres d’hier, l’artiste ajoute une touche contemporaine et personnelle. Aussi la lumière, les traits de pinceaux, le choix des couleurs et des motifs, sortent de l’ordinaire. Ils portent un charme désuet mais dégagent une force ancrée dans le moment.



Ses deux tableaux de Moorea, exposés actuellement au rez-de-chaussée de l’immeuble Te Hau Nui en sont la preuve. Sombres, ils donnent à voir une image peu commune de l’île. Il y a également des danseuses, des paysages et des scènes de vie de Polynésie et de Chine.



En décrivant l’un d’eux, un groupe d’enfants dans une rue assis autour d’un homme qui prépare des popcorns, elle confie son émotion à voir des personnes en difficulté et raconte l’aide qu’elle leur donne. “Les enfants, notamment, sont sensibles à tout ce qu’on peut leur apporter et ne l’oublient pas en grandissant”, dit-elle en rêvant d’un monde meilleur. Elle donne des cours de peinture. Ils sont des milliers à en avoir profité.



Ses paysages et portraits sont réalistes. “Ils restent académiques, mais j’y ajoute de moi. Je suis toujours à la recherche d’un équilibre entre la communication massive, pour que le plus grand nombre de personnes puissent me comprendre, et une expression personnelle. Je veux que toutes et tous apprécient la beauté tout en gardant un espace de créativité.”



Pour créer, elle observe le monde, les gens, les couleurs. Elle étudie en parallèle les maîtres. Leurs œuvres mais aussi leur parcours personnel et professionnel pour “replacer les toiles dans le contexte de leur vie”.



En 2015, elle a été invitée en Polynésie. Une exposition a eu lieu salle Muriavai portée par l’association des Polynésiens originaires de Dong Guan, en Chine. Elle a découvert ce territoire dont Gauguin vantait la lumière et les couleurs. Elle est revenue en 2019. Elle ne cache pas son affection pour Tahiti et les amis qu’elle a pu s’y faire. Elle rentrera en Chine fin octobre, mais elle ne ratera pas une occasion de reprogrammer un séjour au Fenua.