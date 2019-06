Fritch évoque le câble Chili-Chine avec l'Etat

PARIS, le 19 juin 2019. Le président du Pays, Edouard Fritch, a rencontré ce mercredi le secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O. Ils ont notamment parlé du câble sous-marin passant par Tahiti et reliant le Chili à la Chine. "Des discussions plus approfondies entre la Polynésie française et l’Etat sont prévues pour ce projet d’envergure internationale", souligne le gouvernement.





Lors de sa rencontre, ce mercredi, à Paris, avec le secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O, le président du Pays, Edouard Fritch, a évoqué le projet de câble sous-marin passant par Tahiti et reliant le Chili à la Chine, indique le gouvernement dans un communiqué. " Des discussions plus approfondies entre la Polynésie française et l’Etat sont prévues pour ce projet d’envergure internationale", précise le communiqué.



Une liaison Tahiti-Chili passerait à proximité de Mangareva et pourrait permettre le raccordement de cette dernière. "Je sais que des entreprises chinoises sont intéressées et qu’il y a eu des discussions entre différentes parties" , indiquait dans une interview à Tahiti Infos en mai le consul de Chine en Polynésie française, Shen Zhiliang. "La Chine soutient l’idée, le Chili soutient l’idée, et plusieurs pays insulaires soutiennent l’idée. Mais la prochaine étape, c’est de concrétiser. Jusqu’à aujourd’hui, ça reste une idée, pas encore du concret."



A terme, la Polynésie française sera dotée de deux câbles sous-marins internationaux, Honotua et Manatua, et de deux câbles sous-marins domestiques, Natitua et Natitua Sud. " Tous ces investissements sont utiles et stratégiques mais extrêmement onéreux pour une communauté de 280 000 habitants" , souligne le gouvernement. "Ces équipements structurants nécessitent un soutien financier de l’Etat sous la forme d’une défiscalisation, ainsi que d’une contribution financière provenant du Fonds numérique, afin d’alléger le prix facturé aux consommateurs."