Fritch cartonne à domicile

“Nous avons réalisé notre programme de 2014 à 95%”



Interviewé par notre reporter sur place et par Polynésie la Première, le maire réélu attribue sa victoire aux “quartiers de Pirae avec qui je vie presque quotidiennement, que nous avons visités. C'est effectivement ceux-là qui m'ont porté au résultat que nous avons aujourd'hui”. Son score serait une réponse aux critiques qui l'accusent d'absentéisme à cause de ses autres responsabilités : “Nous ne sommes pas restés les bras ballants, même si j'ai été souvent absent... Mais nous avons travaillé, j'ai fait de vraies délégations à mes adjoints et nous avons réalisé notre programme de 2014 à 95% comme disent certains. Donc nous avons tenu parole, nous avons créé une confiance entre cette population et nous. Aujourd'hui je suis très honoré de constater que cette population me refait confiance pour un second mandat. Je leur dit merci, merci pour votre participation, et je vais continuer à travailler pour notre belle commune de Pirae.”