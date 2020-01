Fritch annonce l'arrivée de Macron pour le 16 avril

En déplacement en métropole, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a annoncé à nos confrères d’Outre-mer 360˚ que le président de la République, Emmanuel Macron sera au fenua du 16 au 18 avril prochain. Il présidera le quatrième sommet France-Océanie, ainsi que le quatrième sommet sur le climat, One Planet Summit.



Le président de la Polynésie française est actuellement en déplacement en métropole dans le cadre du travail sur la continuité territoriale. A l’occasion de sa présence à l’ouverture des journées de la gastronomie, Edouard Fritch a annoncé que le président de la République, Emmanuel Macron, viendrait au fenua du 16 au 18 avril prochain.

Ces trois journées seront bien évidemment intenses, puisque d’après le président du Pays, Emmanuel Macron présidera le quatrième sommet France-Océanie, ainsi que le quatrième sommet sur le climat, One Planet Summit. Lors du sommet France-Océanie, 18 dirigeants des pays du Forum des îles du Pacifique seront présents. L’occasion, selon Edouard Fritch, « de montrer ce que l’on fait dans le Pacifique ». La quatrième édition du One Planet Summit réunira quant à elle les chefs d’Etat et les gouvernements du Pacifique Sud. L'objectif est de répondre aux enjeux climatiques et stratégiques du Pacifique.