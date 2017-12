French blue contre-attaque et casse les prix

PAPEETE, le 9 décembre 2017 - La guerre des prix aura bien lieu ! La compagnie low cost French blue riposte à Air Tahiti Nui et propose sur son site internet l’aller simple Tahiti/Paris à partir de 55 131 francs en formule Basic. Une révolution dans le ciel polynésien !



Après la première offre alléchante de la compagnie low cost, French blue, en début de semaine à partir de 64 995 francs TTC l’aller simple en formule Basic, comprenant le billet au prix le plus bas et un bagage à main de 12 kilos, soit 130 000 francs L'aller/ retour et la réplique d’Air Tahiti Nui à partir de 142 000 francs avec sa version "formule Eco-Light", French blue contre-attaque de nouveau.

En effet, la compagnie low cost vient de proposer sur son site internet des offres à 55 131 francs en formule Basic et en très basse saison. Mais à ce prix-là, mieux vaut être flexible sur les dates.

Le choix étant plutôt limité.

En formule Smart, c’est-dire comprenant un repas et un bagage en soute, le tarif est de 68 641 francs l’aller simple au lieu des 75 695 francs TTC l'aller simple.

Selon nos simulations, les tarifs ne changent pas pour la formule Premium, à partir de 123 395 francs TTC l'aller simple, avec le billet, la réservation du siège en classe Premium blue et deux bagages en soute de 23 kilos chacun.

La guerre des prix ne vient que de commencer...