French bee vise 30% du marché polynésien

L’île de La Réunion dans l’océan indien est desservie par cinq compagnies aériennes. French bee est parti d’une intuition assez simple : " Si on baisse les prix de 20%, on augmente le marché de 20% ", explique Jean-Paul Dubreuil. Le résultat est sans appel. Le trafic vers La Réunion a augmenté de 10% en 2017 et French bee a pris d’abord 15% de parts de marché puis près de 19% entre octobre et mars. Et globalement, le trafic entre Paris et Saint-Denis de La Réunion a augmenté de 24,9% en mars 2018 comparé à l’année précédente. Sur les onze premiers mois d’exploitation, Jean-Paul Dubreuil explique que la compagnie a obtenu un résultat d’exploitation " très positif ". Conclusion : " Le marché a augmenté, les prix ont baissé et le tourisme s’est développé. " Et avec ses prix bas, French bee a séduit de nouveaux clients qui n’avaient jamais pris l’avion et permis à d’autres de voyager plus souvent.