French bee recrute pour sa base à Tahiti

Papeete, le 29 juillet 2019 - La compagnie française low cost French bee organise dès aujourd'hui une nouvelle campagne de recrutement à Tahiti dans le cadre de son développement, en partenariat avec le SEFI, le Service de l'emploi de la formation et de l'insertion.



La compagnie, qui souhaite recruter une dizaine de Personnels Navigants Commerciaux (PNC) et un chef de cabine pour sa base de Tahiti, invite dès aujourd'hui les candidats à postuler sur le site du Service de l'emploi de la formation et de l'insertion (www.sefi.pf). Pour les PNC, les postes sont réservés aux personnes diplômées du Certificat de Membre d'équipage de Cabine ou Cabin Crew Attestation (CCA).

Les candidats sélectionnés se verront convoqués pour un entretien en présence d'un représentant de French bee les 9 et 10 septembre au SEFI à Papeete. Un bon niveau d'anglais est exigé, ainsi qu'une grande motivation. Les candidats sélectionnés suivront une formation théorique spécifique pour maîtriser les standards de la compagnie, avant d'embarquer sur leurs vols réguliers pour la formation pratique.