French Blue autorisée à desservir San Francisco

PAPEETE, le 16 janvier 2018. La page Facebook Aviation Geeks Tahiti a révélé ce mardi que le département américain des Transports a donné l'autorisation à French Blue de desservir San Francisco.La compagnie aérienne French Blue va désormais pouvoir commercialiser les vols Tahiti - San Francisco, Paris - San Francisco et autoriser les stop-over à San Francisco sur les vols Tahiti - Paris et Paris-Tahiti.Le département américain des Transports a en effet donné, sans surprise, son autorisation à French Blue de desservir San Francisco.French Blue devrait donc rapidement mettre en vente ces vols. Jusqu'ici, il n'était en effet possible que d'acheter des vols Papeete-Paris ou Paris-Papeete. Le public est curieux maintenant de connaître les tarifs vers San Francisco et de voir s'il y aura ou non des répercussions sur les tarifs pour les vols existants aujourd'hui Papeete et Los Angeles.