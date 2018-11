French Bee modifie largement le profil type du touriste au fenua

L'ISPF note que "Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand progresse de 16 % en un an (+ 86 700 nuitées), en lien avec la hausse de fréquentation et la progression de la durée moyenne de séjour qui augmente d’un jour pour s’établir à 15,5 jours". "Cette hausse de la durée moyenne de séjour est principalement le fait de la clientèle du nouvel opérateur aérien dont la durée moyenne de séjour est plus longue de 3,5 jours pour la part non française et de deux jours pour la part originaire de France", explique l'Institut de la statistique.



"La hausse des nuitées terrestres marchandes des métropolitains contribue pour 10 points à l’évolution globale du nombre de nuitées terrestres marchandes. Cette hausse se retrouve pour partie dans l’hôtellerie internationale avec une progression des ventes de 11 % à destination du marché français mais aussi dans les autres hébergements marchands (petite hôtellerie familiale et location de vacances). Au global, le nombre de chambres louées dans l’hôtellerie internationale progresse de 1,9 % et les effectifs accueillis en location de vacances ou petite hôtellerie familiale progressent respectivement de 60 % et 30 %", indique l'ISPF. "La fréquentation en hébergement non marchand, soit 12 % des effectifs du trimestre, progresse de 36 % sur un an ; les arrivées supplémentaires de touristes métropolitains contribuent pour 17,6 points à cette progression et celles des touristes originaires du Pacifique pour 11 points. La croissance des effectifs alimente la hausse du nombre de nuitées non marchandes qui progresse de 33,8 %, soit 53 500 nuitées de plus. Sur la même période, le nombre de nuitées payantes flottantes progresse légèrement (+ 6 800 nuitées) en lien avec la légère croissance des effectifs et la légère hausse de la durée moyenne de séjour. Le nombre total de nuitées touristiques progresse de 17,4 %, à 993 800 nuitées (au troisième trimestre)."