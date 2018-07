French Bee a réalisé 10 % du trafic aérien en juin

PAPEETE, le 23 juillet 2018. L'impact de l'arrivée de French Bee est visible dès le mois de juin. La compagnie du groupe Dubreuil a transporté le mois dernier pas moins de 10% des passagers transportés de/vers Tahiti Faa'a. Air France qui perd la part la plus significative du nombre de clients avec une baisse de -11.1 % sur le mois.



Arrivée le 12 pour la première fois sur le sol polynésien, la compagnie French Bee a réalisé au mois de juin son premier mois complet d'exploitation au fenua. Aéroport de Tahiti vient de publier la fréquentation de l'aéroport de Tahiti Faa'a pour les six premiers mois et a effectué un focus sur le mois de juin.



"Le mois de juin permet d'avoir un premier aperçu de l'impact de l'arrivée de French Bee sur le marché polynésien", relève Aéroport de Tahiti. "Avec plus de 5 700 passagers traités (arrivées + départs), et bien que la compagnie du groupe Dubreuil, n'ait débuté sa troisième fréquence que le 21 juin, son taux de pénétration sur ce seul mois s'établit déjà à 10% des passages transportés de/vers Tahiti Faa'a, tous faisceaux confondus. Elle entre ainsi directement à la troisième place du classement des compagnies aériennes de Tahiti Faa'a en s'intercalant entre Air France et Air New Zealand."



La compagnie aérienne la plus impactée par l'arrivée de French Bee est Air France "qui perd la part la plus significative avec une baisse de -11.1 % représentant 846 passagers sur le mois". "Air Tahiti Nui semble mieux résister avec une baisse de -3.6 % soit 1203 passagers de moins qu'en 2017 ", constate Aéroport de Tahiti avant d'analyser : " Ces reculs viennent matérialiser la part inévitable de cannibalisation provoquée par l'arrivée d'un nouvel entrant, qui dans le cas présent, reste cependant largement inférieure à la part de stimulation du marché puisque le bilan global du trafic international sur ce mois de juin reste très positif avec une croissance de 4077 passagers soit +7.8 par rapport à juin 2017. Il est naturellement bien trop tôt pour tirer des conclusions qui devraient apparaître plus clairement à l'issue de la saison haute."



Malgré ce recul du mois de juin, Air Tahiti Nui progresse de +2.8 % sur les six premiers mois de l'année tandis qu'Air France perd plus de 1900 passagers sur la période (-4.9%) dont seul le mois de février a été positif (+4.2%) à l'inverse des cinq autres qui ont vu la compagnie perdre des passagers par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. Ce recula été marqué par un pic en mai (-15.3%), mois où la compagnie a été touchée par une grève.



De son côté, Air New Zealand poursuit son ascension sur ce premier semestre (+11%), bien que le mois de juin marque une pause dans cette croissance (-0.6%). Cette compagnie n'est pour le moment pas directement impactée par l'arrivée de French Bee. Néanmoins, "i l conviendra d'observer dans les mois qui viennent si l'effet nouveauté et les offres tarifaires proposées par French Bee sur San Francisco ne viennent pas détourner une partie des voyageurs polynésiens jusque-là attirés par la proximité de la Nouvelle-Zélande" , relève Aéroport de Tahiti.