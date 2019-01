French Bee : « Chaque compagnie a son unicité et son public »

PAPEETE, le 18 janvier 2019. Moins d’un an après son arrivée, French Bee s’est déjà hissé à la quatrième place des compagnies aériennes sur l’aéroport de Tahiti Faa’a. « En 2019, on travaille sur la consolidation sur la desserte de la Polynésie, des Etats-Unis et de La Réunion », souligne Sophie Hocquez, directrice commerciale de French Bee. « On continue à construire notre modèle et on voit bien qu’il suscite l’adhésion des clients. »





Quel bilan faites-vous des premiers mois d’exploitation sur la ligne Papeete-Paris ? Vos résultats sont-ils conformes à vos attentes ?

« Nous sommes très contents du bilan des premiers mois sur plusieurs points. Sur le plan commercial, c’est conforme à nos attentes. Les retours des clients sont aussi positifs. Début décembre, j’ai pu rencontrer à Tahiti des acteurs du tourisme, les représentants de l’aéroport et les autorités locales. Le retour sur le produit French Bee et les destinations San Francisco et Paris sont encourageants pour l’avenir. Cela nous encourage à travailler encore mieux pour l’année 2019. «



Depuis votre arrivée sur la ligne Paris-Papeete, le contexte du transport aérien a été modifié avec l’arrivée des nouveaux avions d’Air Tahiti Nui et l’arrivée de United Airlines sur le tronçon Papeete-San Francisco. La concurrence est-elle plus rude aujourd’hui pour vous ?

« On connait déjà la concurrence avec notre grande sœur Air Caraïbes sur les Antilles ou nous-même à La Réunion. Cela fait partie du marché. Bien sûr que cela change la donne mais on est sur un produit qui est différent de celui qui est proposé par les autres compagnies. Chaque compagnie a son unicité et son public. Chaque compagnie a une place et un produit à offrir à un public qui lui ressemble. »



Des passagers se sont plaints de devoir récupérer leur bagage à San Francisco lors du transit. Où en est ce problème ?

« Ce n’est pas un problème. C’est une réglementation américaine. Ce n’est pas une compagnie française qui a le pouvoir de changer la règlementation américaine sur San Francisco. C’est une réglementation locale qui dépend des autorités aéroportuaires. Sur l’aéroport de San Francisco, il n’existe pas de process de transit bagages à l’international.

On est obligé de se conformer à cette réglementation. Ils ne nous disent pas on ne vous donnera jamais la possibilité de faire autrement mais aujourd’hui c’est la réglementation en vigueur.

On travaille malgré tout sur ce point en montrant notre professionnalisme auprès des autorités aéroportuaires.

Le terminal de San Francisco est beaucoup plus petit que celui de Los Angeles. Le parcours est plus court et les files d’attente que ce soit aux frontières ou à la sûreté sont plus courtes.

On a un partenaire sur l’aéroport qui a recruté à notre demande des personnes parlant français pour guider les passagers francophones à travers l’aéroport avec une signalétique qu’on a construite en accord avec les autorités aéroportuaires.