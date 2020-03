Frébault renverse Tehaamoana

Marquises

A Nuku Hiva, le tavana Tapura sortant Benoît Kautai et sa liste « Te Henua Enana A Tu » ont remporté leur duel face à la liste « Taha Ia Katahi ». Le tavana et représentant de la majorité à l’assemblée est donc élu dès le premier tour pour un nouveau mandat de six ans avec 1 013 voix (55,91%) contre 799 voix (44,09%). La participation s’est élevée à 80,1%.



Hiva Oa change de maire. La représentante Tapura, Joelle Frébault (59,04%), a remporté son duel face au tavana sortant, le représentant Tahoera’a, Etienne Tehaamoana (40,96%).



A Ua Pou, le tavana sortant, Joseph Kaiha, devra passer par un second tour. Il remporte seulement 46,8% des voix, devant la liste de Marielle Kohumoetini (23,57%) et celle de Joseph Ah-Scha (17,10%).



Australes



Maire de Rurutu depuis 1995, le représentant de la majorité Tapura et ancien ministre, Frédéric Riveta, a été réélu dimanche au premier tour des municipales pour un cinquième mandat. Frédéric Riveta et sa liste « Tapura Amui no Rurutu » remportent 963 voix (54,56%), contre 716 voix (40,57%) pour la liste « Rurutu A Tu » notamment de Arsène Hatitio et 86 petites voix (4,87%) pour « Rurutu To Tatou Enua To Tatou Ora ». Belle participation avec plus de 82% de votants sur l’île des Tuha’a pae.



A Tubuai, le tavana sortant et représentant Tahoera’a, Fernand Tahiata, a été réélu dès le premier tour après un duel remporté haut la main. Sa liste « Ia Hoe Ia Hotu Maitai O Tupuai » a glané 981 voix (69,82%) contre 424 voix (30,18%) pour la liste « Tupuai To’u Ai’a ». 77% des électeurs se sont rendus aux urnes sur Tubuai.



Tuamotu



A Fakarava, le tavana sortant Tuhoe Tekurio est en ballotage. Il termine en deuxième position avec 35,36% derrière la liste de Etienne Maro et ses 36,86%. Une troisième liste sera présente, celle de Marie-Claire Etilage grâce à ses 10,07%. La participation a touché les 87%.



Sur Makemo, le tavana Tapura sortant Félix Tokoragi a été réélu dès le premier tour avec 53,73% des voix pour sa liste « Toku Oire Here ». A Manihi, la liste de la maire sortante Mireille Haoatai est arrivée en tête, mais avec seulement 41,96% des voix. Il faudra donc un second tour. Pour Takaroa, la représentante Tapura et maire sortante, Teapehu Teahe, est également en ballotage avec 45,81% des voix devant la liste « Tamariki Takaroa-Takapoto » et ses 41,81%.



A Arutua, c’est la liste « Te Hotu No Arutua, Apataki, Kaukura » de Samuel Taputuarai qui arrive en tête (36,55%) juste devant la liste « Te Mana Rahi » d’Augustin Taaviri (34,97%), avec Te Tau Api troisième (20,25%).



A Hao, la représentante Tahoera’a Yseult Butcher a créé la surprise en s’imposant au premier tour avec 51,46% des voix, devant le tavana sortant Théodore Tuahine et ses 44,52%.



Sur Rangiroa, les résultats n’ont pas été rendus et les votes devaient être recomptés lundi matin.



Aux Gambier, le tavana sortant, Vai Gooding, a été réélu dimanche dès le premier tour avec un beau 55,51% gace aux trois autres listes en lice. Seule la liste de Jerry Gooding sort du lot avec 32,31% des suffrages. La participation a atteint 91% sur le plus petit archipel de Polynésie française.