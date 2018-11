Fratricide : la cour d'assises acquitte l'accusé

Dès le début de son procès, l'accusé s'excuse d'une voix sourde : « Je regrette tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas en arriver là et je demande pardon à tout le monde. » L'homme explique à la cour qu'il a très mal supporté les quelques mois passés à Nuutania, un « endroit pas fait pour les hommes, un endroit invivable où l'on n'avait pas d'eau portable. »



Quand vient le moment d'évoquer les faits, l'accusé, qui semble très abattu tout en ayant le contrôle de lui-même, peine à répondre. De longs silences précèdent ses déclarations. Le soir du drame, l'homme dit qu'il s'est senti en danger de mort lorsque son frère lui a dit « nous ne sommes plus frères et là, je vais te tuer. » Après avoir subi plusieurs assauts de violence, Vatea T rend les coups à son frère pour que ce dernier « arrête de l'attaquer. » Face à la cour, l'accusé affirme que François T ne se serait jamais arrêté s'il n'avait pas été immobilisé.



Les témoins, qui connaissaient la victime et l'accusé, se succèdent devant la cour d'assises et l'on sent bien que chacun d'entre eux tente à sa manière de se positionner dans ce drame intrafamilial. La victime est décrite comme une personne « impulsive » qui ne « supporte pas la contradiction.» A la barre, le frère de la victime et de l'accusé concède que leur mère avait un faible pour François : « François et Vatea étaient aussi bagarreurs l'un que l'autre, j'avais peur d'eux. Mais je sais qu'ils s'aimaient. » Un proche de Vatea T, présent le soir du drame, déclare que l'accusé a continué de frapper la victime alors qu'elle était au sol car il « savait que si son grand frère se relevait, c'était fini pour lui. »