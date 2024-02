François-Xavier Demaison - “Attirer les bonnes ondes”

Tahiti, le 13 février 2024 - L’adage veut que quand on prend de l’âge, on prend “de la bouteille”. C’est à travers ces bouteilles de vin justement que François-Xavier Demaison parcourt sa propre vie. Dix vins, dix souvenirs, un spectacle. C’est ce qui attend le public polynésien pour ce seul en scène, le meilleur de l’artiste selon les nombreuses critiques qui accompagnent ce tour. Entretien avec l’artiste avant son arrivée au Fenua.





Ce spectacle, c’est l’occasion pour vous de venir pour la première fois en Polynésie ?

“C’est complétement ça. C’est une première et c’est vrai que si j’aime bien faire des interviews pour la Voix du Nord, en faire une pour Tahiti Infos me fait le plus grand bien. Ça me rend déjà de meilleure humeur.”



Ce spectacle, il est comment ? il est très personnel ?

“Oui, c’est un one-man show. Il est né pendant le confinement. J’étais un peu isolé et je me suis dit qu’à l’occasion de ce quatrième spectacle, il fallait que je me raconte de manière un peu plus personnelle. Je me suis dit que plus j’allais être authentique, plus ça allait être drôle et émouvant. J’ai créé ce spectacle il y a deux ans, ce sont vraiment les toutes dernières dates. J’arrête fin mars ce spectacle. Il a eu beaucoup de succès à Paris et en province puisque je l’ai joué plus de 180 fois. Les critiques disent que c’est mon spectacle le plus personnel, peut-être aussi le plus abouti. On rit beaucoup. À la fin, il y a de l’émotion. Ce sont des choses qui me sont arrivées. Je vais parler des États-Unis, de mon première amour, de mes parents, de ma femme catalane, de ma fille de 16 ans… C’est vrai que ça provoque de belles soirées et je suis très heureux de le jouer en Polynésie.”



Parler de soi, c’est naturel, c’est évident. Mais est-ce un combat ?

“Je me sers de personnages. Ce sont eux qui s’expriment pour moi et qui me permettent de me raconter. Sinon, je serais peut-être trop pudique. C’est comme un conte. Les personnages me permettent de me raconter de manière assez naturelle avec le public. Les personnages me permettent d’aller beaucoup plus loin que moi je serais allé.”



Il est construit de manière assez spécifique, autour du vin.

“Oui mais c’est un prétexte. J’aurais pu le faire avec la bande originale de ma vie, avec mes musiques. Et puis le vin, ça me correspond bien. D’abord parce que c’est une passion, que je suis un peu vigneron dans le sud de la France depuis quatre-cinq ans et puis surtout, pendant le confinement, ça pouvait rimer avec une certaine convivialité. Se retrouver autour d’une bouteille, c’est toujours sympa. Une journaliste me disait, il y a peu, que ce n’était pas un spectacle sur le vin, mais un spectacle sur le temps. Et c’est vrai. On se souvient de ce que l’on faisait l’année inscrite sur la bouteille. On se souvient parfois des gens avec qui on était. Parfois certains ne sont plus là. C’est émouvant. Ces moments que l’on vit ne sont pas éternels.”



Ce temps, c’est le vôtre, le nôtre ?

“C’est les deux. Tout le monde s’y retrouve. C’est des références qui parlent à tout le monde. Même quand c’est très personnel, les gens me disent, ‘Ça m’est arrivé aussi’.”



Faut-il être œnologue ou amateur de vin pour venir ?

“Pas du tout [il le répète six fois]. On peut le faire avec dix bières [rires]. C’était vraiment un prétexte pour avoir un fil conducteur à mon histoire.”



Le vin est souvent associé à des dates. On achète une bonne bouteille à la naissance du petit, on l’ouvre à ses 20 ans… et parfois, c’est une terrible piquette.

“Je démarre le spectacle par ça. Mon grand-père avait mis en bouteille un Saint-Pourçain à ma naissance. On l’a goûté récemment, et c’est absolument dégueulasse [rires]. Le machin imbuvable. Mais voilà, ça me fait parler de mes grands-parents. Les bons souvenirs peuvent aussi se trouver dans la piquette. On pense aux gens qu’on a aimé et qui ne sont plus là. Elle est là la dimension du temps qui passe.”



Dix vins… Il y en a un 11e, un 12e ?

“C’est vrai que c’est Dix vins c’est pour le jeu de mot, pour le spectacle. Mais la 11e, c’est celle qu’on boit entre amis après le spectacle. Le vin, ça se déguste, ça s’apprécie. On n’est pas là pour se mettre des caisses.”



Vous savez que la Polynésie est aussi productrice de vins ?

“Oui tout à fait et j’ai hâte de la goûter. J’ai vraiment hâte de découvrir la Polynésie dans ses saveurs.”



Un spectacle avec l’alcool comme fil conducteur, c’est pas très tendance. On ne vous a jamais fait le procès de la promotion de l’alcool à travers ce spectacle ?

“Oh, ça a dû arriver. Mais c’est un spectacle sur ma vie. J’invite à la dégustation, pas à la débauche. C’est un pari presque risqué mais qui a finalement été payant parce que ça attire de bonnes ondes. Le vin, ça reste convivial, n’y a rien à dire.”



En parlant convivialité. Vous expliquiez il y a peu qu’une bonne bouteille, c’est une bouteille vide. Un bon spectacle, c’est quoi ?

“Pour moi, un bon spectacle, c’est comme un tour de manège. J’ai envie que le public s’assoie et qu’il ne s’ennuie pas une seule seconde. Un bon spectacle, quand il est fini il faut que le public se dise, ‘Ben, c’est déjà fini ?’ alors qu’il s’est passé une heure et demie. On a voyagé ensemble. On s’est évadé ensemble.”



Une bonne bouteille se partage. Comment partagez-vous votre spectacle avec votre public ?

“C’est assez charnel la relation que j’ai avec le public. C’est mon quatrième spectacle, et j’ai toujours rempli mes salles.”



Avez-vous prévu de passer quelques jours de vacances avec votre venue ?

“Oui, on va partir cinq jours à Moorea. Ce que j’appréhende le plus, c’est le décalage horaire. Je fais trois dates à Nouméa, puis deux à Tahiti mais c’est le décalage horaire qui m’angoisse. J’ai croisé Michel Boujenah il y a trois jours. Il m’a dit que c’est magnifique chez vous, mais qu’il ne s’en est toujours pas remis [rires].”

François-Xavier Demaison, DI(X) VIN(S)

Le samedi 17 février 2024 à 19h30 et le dimanche 18 février 2024 à 17h00 dans la salle Endeavour de l'hôtel LE TAHITI à Arue

Billets disponibles sur www.monspectacle.pf et sur www.rideaurougetahiti.com

