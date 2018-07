François Rannou, commandant de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure

ARUE, le 20 juillet 2018. Le contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, a fait reconnaître jeudi le capitaine de frégate François Rannou comme commandant de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) Papeete. Il succède ainsi au capitaine de frégate Jean Columpsi.



La DIRISI Papeete est un service de soutien interarmées, qui assume l’étude, l’acquisition, le déploiement, la mise à disposition, la supervision, l’évolution, l’exploitation, la mise en œuvre, le soutien et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information et de communication (systèmes radio, satellites, réseaux et terminaux informatiques, etc.).



Elle met en œuvre les moyens d’émission et de réception de Mahina et Mahina Rama, et intervient sur toutes les emprises des FAPF.