Francis Cabrel de retour à Tahiti après 17 ans

Tahiti, le 9 décembre 2022 - Francis Cabrel sera en concert à Tahiti le 28 octobre 2023, place To’ata dans le cadre de son “ Trobador tour”. Fans, Nostalgique des années 80 : les billets sont disponibles à partir de 5 000 Francs sur le site ticketpacific.pf.



Une légende. 17 ans jour pour jour après sa première date en Polynésie, Francis Cabrel revient au fenua. Organisé par SA Productions, Radio 1 et Tiare FM, le troubadour de la pop donnera un concert le samedi 28 octobre 2023 place To’ata. Nommé “Francis Cabrel Trobador Tour”, le show mixera une sélection de ses plus grands succès. Avec son style musical qui s’apparente à du folk, blues, et pop, Francis Cabrel est aujourd’hui une référence de la chanson française. Le concert reprendra les classiques du chanteur au fort accent du Sud-Ouest. Il saisira aussi l’occasion pour jouer les chansons de son nouvel album.

À l’aube, un revenant Le 28 octobre 2006, SA Productions invitait le bon vivant à se produire au fenua. Depuis le temps, sa discographie a bien évolué. Après la parution de son album In Extremis, Francis Cabrel sort un quatorzième album studio, “À l’aube revenant”. Sorti en 2020, on y retrouve des titres comme “Te Ressembler », en hommage à son père, “Chanson pour Jacques”, et même clin d’œil à Jacques Dutronc. Francis Cabrel semble s’intéresser aux sujets écologiques. Issu du dernier album, le morceau “Jusqu'aux pôles” jette un regard critique sur le changement climatique : “Devant le peu qu'il reste de banquise, de respirer nos chances se réduisent, notre climat se dérègle et s'affole”, chante-t-il.

“Troubadour” tour Toujours dans l’album “À l’aube revenant”, le chanteur rend hommage aux troubadours en leur consacrant quatre titres. Morceaux qui donneront leur nom à la tournée : Trobador Tour. Trobador Tour, est devenu par la suite le nom de l’album live de la tournée de 2021 contenant 31 titres qui seront joués à Tahiti en octobre 2023. Les bons vieux classiques seront aussi au rendez-vous. Parmi eux, Sarbacane, Je l’aime à mourir, Leïla et les chasseurs, Des hommes pareils, Octobre, Les murs de poussière, Petite Marie, Encore et encore, La robe et l’échelle, La Corrida, Hors-saison, La dame de Haute-Savoie, ou encore Les chevaliers cathares, annonce les partenaires du show.

Rédigé par Guillaume Marchal le Vendredi 9 Décembre 2022 à 14:25 | Lu 424 fois