France Télévisions nomme un nouveau directeur en Polynésie

PAPEETE, le 17 juin 2019 – En plein bras de fer juridique avec son directeur régional toujours suspendu, Gérald Prufer, la direction du groupe France Télévision a annoncé lundi la nomination d’un nouveau directeur régional pour Polynésie la 1ère, Gérard Hoarau.



Trois mois après la suspension du directeur régional de Polynésie la 1ère à la suite de ses propos pour défendre la chaîne France Ô, la direction du groupe France Télévisions a annoncé en interne la nomination d’un nouveau directeur régional en Polynésie française, Gérard Hoarau. Passé par les directions outre-mer des antennes du groupe France Télévisions à La Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna et Mayotte, le nouveau directeur prendra ses fonctions à compter du 1er juillet prochain.



Dans le même temps, l’ancien directeur régional, Gérald Prufer, est toujours suspendu sans nouvelles de sa direction. France Télévisions a admis avoir abandonné toute procédure disciplinaire à l’encontre de son directeur. Mais la situation de ce dernier n’est toujours pas tranchée. Sur le plan juridique, un jugement est toujours attendu sur le fond devant le tribunal du travail de Papeete à la suite d’une demande de réintégration de Gérald Prufer à Polynésie la 1ère.