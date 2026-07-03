

France Télévisions l'an prochain: la présidentielle, les jeunes... et des économies

Paris le 8 juillet 2026. Dès la rentrée de septembre, le groupe public France Télévisions va se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle, avec le retour de "L'Heure de vérité", et continuer ses efforts sur le numérique pour séduire les jeunes, tout en étant contraint par des économies drastiques.



- Objectif 2027



Présidentielle oblige, la principale nouveauté de la saison sera le retour sur France 2 de "L'Heure de vérité", prestigieuse émission politique des années 80/90, selon les annonces faites mercredi lors de la conférence de présentation de la rentrée.



Diffusée dans la foulée du journal de 20 heures, elle sera présentée par Caroline Roux, entourée de journalistes de France Télévisions et d'autres médias, dont Benjamin Duhamel (France Inter) et Eugénie Bastié (Le Figaro). Après des fuites dans la presse, ce dernier choix avait fait débat en interne.



Le groupe public veut faire de "L'Heure de vérité" la "grande émission politique de la présidentielle", a assuré son directeur de l'information, Philippe Corbé. Après un numéro en septembre, le rythme s'accélèrera jusqu'au premier tour, le 18 avril.



D'autres programmes dédiés à la présidentielle seront installés, dont une émission dominicale de mi-journée présentée par Benjamin Duhamel et codiffusée sur France 2 et France Inter.



Par ailleurs, l'incertitude plane toujours sur le sort de Léa Salamé: la présentatrice du journal de 20h00 de France 2 s'est engagée de longue date à se mettre en retrait si son compagnon, l'homme politique de gauche Raphaël Glucksman, était candidat.



- Toujours plus jeunes



Les jeunes regardent de moins en moins, voire plus du tout, la télé de leurs parents. Le groupe public veut donc "être là où ils sont", selon sa présidente, Delphine Ernotte Cunci: sur les plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux.



Après un accord conclu ces derniers mois avec YouTube pour des diffusions communes, France Télévisions compte accélérer dans le numérique grâce à sa plateforme de streaming gratuite france.tv, qui a désormais la priorité des diffusions sur les chaînes classiques.

Pour cela, le groupe explore de nouveaux formats en faisant appel aux stars d'internet. Réalisée en format vertical comme sur les réseaux sociaux, avec des épisodes de trois minutes, la série "Le Magasin" mettra en scène des créateurs de contenu comme JujuFitcats, Enjoy Phoenix ou Gaspard G.



Une fiction sera fondée sur le roman "Aime-moi, je te fuis" de Morgane Moncomble, star de la "new romance", genre littéraire qui cartonne chez les moins de 30 ans.



Egalement au programme: une émission du youtubeur Cyprien sur la génération internet, de l'e-sport (compétitions de jeux vidéo) ou, pour les enfants, des webtoons (bandes dessinées et mangas numériques).



- "Faire mieux avec moins" -



La dotation publique à France Télé a reculé de 80 millions d'euros pour 2026, sur un total de 2,5 milliards. Conséquence sur les programmes: "On est obligés de faire mieux avec moins", assure Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint.



Le budget de la création a connu une baisse de 20 millions d'euros. Pour 2027, ce sera encore "20 millions ou davantage?", demande-t-il, alors que toute la filière audiovisuelle en pâtit. Delphine Ernotte Cunci "se battra de toutes ses forces" pour le budget de la maison, a-t-elle indiqué à l'AFP.



Après "des années et des années de coupes", la présidente a fait le constat d'une "incohérence entre des missions toujours plus grandes et des moyens toujours plus faibles". L'Etat va devoir rendre des arbitrages, à l'été ou à la rentrée.



L'année qui s'achève a déjà été agitée, entre commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et confrontation avec les médias dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, comme CNews.

le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:47 | Lu 89 fois





