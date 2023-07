France Télé va lancer un JT pour les 12-18 ans sur les réseaux sociaux

Paris, France | AFP | mardi 11/07/2023 - France Télévisions lancera à la rentrée sur les réseaux sociaux un journal télévisé à destination des 12-18 ans qui sera rediffusé sur la chaîne franceinfo, a annoncé mardi le groupe public, érigeant la jeunesse en priorité.



"La jeunesse nous attend pour proposer des contenus qui les font grandir", a déclaré la présidente de France Télé, Delphine Ernotte, lors d'une conférence de presse.



"Nous lançons un grand plan d'investissement 2030 pour la jeunesse: d'ici à 5 ans nous doublerons les investissements dans les contenus dédiés aux moins de 30 ans", a-t-elle assuré.



"Pour la saison prochaine, plus que jamais, l'information de France Télévisions sera au service de tous les Français", avait promis plus tôt le directeur de l'information du groupe, Alexandre Kara.



Outre le JT que les 12-18 ans retrouveront sur YouTube, Snapchat et autres plateformes, France Télé va également proposer un "nouveau magazine sur Franceinfo" en partenariat avec le média 100% vidéos Brut, prisé des jeunes.



Le groupe public entend ainsi ne "pas abandonner" les jeunes générations "au simplisme, à l'absence de nuances" et à "la désinformation", selon Alexandre Kara.



Autre priorité au coeur des préoccupations de ce public, l'urgence climatique, avec le renforcement et le rallongement du bulletin météo, devenu un "journal de la météo et du climat" en mars, sur France 2 et France 3.



Le groupe proposera également tous les jours un grand journal dédié au climat sur franceinfo, "une première", a insisté M. Kara.