Fraîcheur "habituelle" mais "tardive" à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 2 août 2021 - Météo France a donné quelques précisions sur la fraîcheur des températures matinales relevées ce week-end, majoritairement en-dessous des 20°C, avec par exemple 17°C relevés à Taravao dimanche. Si celles-ci sont habituelles pour la saison, elles arrivent tardivement.



Les habitants de Tahiti et Moorea, l'ont bien senti, les nuits et les matinées de ce week-end ont été particulièrement fraîches. Lundi, sur son site internet Météo France a donné quelques précisions sur l'origine de cette baisse des températures matinales majoritairement inférieures à 20°C sur les côtes Nord des deux îles. En effet, les minimales relevées dimanche étaient par exemple de 17°C à Papara, 18,3°C à Mahina, 18,8°C à Tema'e et même 16,9°C sur le plateau de Taravao. Si la baisse du mercure est habituelle pour la saison, celle-ci arrive tardivement.



C'est le refroidissement nocturne par rayonnement, conjugué à un vent faible qui entraîne la baisse des températures. Comme l'indique Météo France : "Un refroidissement par rayonnement ou refroidissement radiatif se produit par un ciel sans nuage de nuit associé à un vent faible ou nul. Dans ce cas, la Terre restitue la chaleur reçue par le Soleil en journée vers l'espace. Ce phénomène implique alors une baisse des températures minimales au sol." La station météorologique, prévoit une remontée des températures dans les prochains jours grâce à l'arrivée des nuages et un renforcement du vent.