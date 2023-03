Forum de l’Asie-Pacifique sur le développement durable : "Des résultats concluants" selon Fritch

Tahiti, le 28 mars 2023 – Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, est revenu lors de l'ouverture du 10e Forum de l’Asie-Pacifique sur le développement durable, qui se tient actuellement en Thaïlande, sur les objectifs atteint en Polynésie en la matière. Dans le cadre de l’agenda 2015-2030 de développement durable mis en place par l’ONU, la communauté internationale s’est engagée à mettre en place 17 objectifs fixés par l’instance.



Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, a participé ce lundi, en visioconférence, à l’ouverture du 10e Forum de l’Asie-Pacifique sur le développement durable. Cette conférence annuelle se tient du 27 à 30 mars au siège de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok. La commission, fondée dans l’optique de renforcer la coopération régionale, regroupe 53 États membres et 9 membres associés, dont la Polynésie française.



Selon un communiqué de la présidence, les représentants de chacun des pays participants sont revenus sur les avancées de l’agenda 2015-2030 de développement durable des Nations unies. La communauté internationale s’est engagée à mettre en œuvre 17 objectifs fixés par l'ONU autour du développement durable (ODD) aux environs 2030. Ces derniers concernent notamment les inégalités de richesse, les problèmes environnementaux, la prospérité et la paix. Édouard Fritch a donc présenté le premier rapport de suivi des ODD en Polynésie française, dont les travaux de recherche ont été finalisés en 2021. La crise sanitaire est venue retarder la restitution des travaux auprès de l’ONU. Le président de la Polynésie française a notamment détaillé les démarches de collecte de statistiques et est revenu sur les résultats marquants du rapport.

Édouard Fritch dresse le bilan "Des résultats concluants ont été observés dans l’éducation, des résultats stables dans l’eau, l’assainissement, les énergies renouvelables, des progrès ont été effectués dans la réduction de la pauvreté, du chômage, de l’apprentissage de la lecture et du calcul, de la préservation des écosystèmes terrestres et de la flore endémique", affirme Édouard Fritch. Pour exemple, il est notamment revenu sur le niveau de santé en Polynésie. "L’espérance de vie des Polynésiens augmente et la mortalité liée aux maladies infectieuses diminue", affirme le président. Du point de vue de la consommation durable, il se félicite que "51% des déchets" soient recyclés et qu'une loi du Pays interdise les sacs plastique à usage unique. Lors de son allocution sur le "pilier prospérité", Édouard Fritch a tenu à souligner que "la Polynésie française enregistrait un revenu médian par ménage de 194 000 Fcfp (1 760 dollars) en 2018 et seulement 16,8% des personnes âgées de 30 à 59 ans vivaient sous le seuil de pauvreté français". Côté environnement, il soutient que "90% de la population a accès à l’eau courante, 62% à l’eau potable et 92% à un système d’assainissement des eaux usées. Beaucoup reste encore à faire." Édouard Fritch est aussi revenu sur l’engagement de la Polynésie, lors du One Ocean Summit de Brest en 2022, à créer une nouvelle aire marine protégée, Rahui Nui. Cet espace marin devrait s’étendre sur 500 000 km2. Du point de vue de l’égalité hommes-femmes, le président a souligné qu’il y a eu "du progrès". Les femmes "occupent aujourd’hui 53% des sièges à l’assemblée de la Polynésie française et 42% des postes de direction dans l’administration", continue-t-il. "Le chemin est encore long et l’amélioration de notre suivi statistique est à poursuivre afin de mieux mesurer nos performances", a conclu Édouard Fritch à l’issue de sa prise de parole.

