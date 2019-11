Fortes pluies attendues sur la Société et les Tuamotu ouest

Les îles de la Société et la façade ouest des Tuamotu sont placésen vigilance jaune pour fortes pluies. Après les épisodes pluvieux observés samedi aux Iles Sous le Vent, Météo-France annonce un pic d'intensité pour dimanche. Des pluies fréquentes et localement de forte intensité sont prévues.L'amélioration du temps est attendue à partir de lundi 11 novembre sur la Société, la zone pluvieuse se décalant vers l'Est des Tuamotu.