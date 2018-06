Fortes houles : les Australes, les Tuamotu et la Société en vigilance orange

PAPEETE, 10 juin 2018 - Un système dépressionnaire provoque de fortes houles et des vents violents, dimanche et lundi sur les archipels des Australes, des Tuamotu et de la Société. Le train de houle est attendu dès dimanche soir sur l'archipel de la Société.



Depuis 15 heures ce dimanche, l’ensemble de l’archipel des Australes, les Gambier, les Tuamotu Sud, Ouest & Centre, ainsi que les îles du Vent sont placés en vigilance orange "fortes houles" pour une période de 24 heures.



Sur les îles du Vent, une houle longue et énergétique de Sud-Sud-Ouest est prévue s'amplifiant autour de 3 mètres dans la nuit de dimanche, avant d'atteindre 4 mètres lundi en milieu de journée. Les creux se maintiennent autour de 4 mètres dans la nuit de lundi, avant de s'amortir très progressivement mardi en journée.



Les Tuamotu Centre-Sud, les îles sous-le-Vent et Mopelia sont placés en vigilance jaune "fortes houles". La vigilance jaune "vents violents" est maintenue pour l’île de Rapa.



Dimanche matin, Météo-France avait placé Rapa et les îles des Australes Centre en vigilance orange "fortes houles" pour une période de 24 heures. Les Australes Ouest sont placées en vigilance jaune "fortes houles".



L'île de Rapa et l'archipel des Gambier font également l’objet d’un appel à la vigilance pour "vents violents".



Un système dépressionnaire au large Sud de Rapa génère des vents violents qui sont à l'origine d'une mer forte à très forte sur les Australes dimanche, parfois même grosse à Rapa dimanche soir.



Cette houle longue de 3 à 4 mètres en journée s'amplifie dimanche soir pour atteindre près de 6 mètres à Rapa et 5 mètres sur les îles du Nord. Combinée à une mer du vent forte, elle donne des creux de 5 à 6 mètres et jusqu'à 7 mètres à Rapa dimanche soir.



Les vents forts peuvent causer des chutes et projections d'objets, en particulier toitures, tôles, branches, etc. Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution. La circulation routière peut être perturbée par les chutes et projections.



La forte houle est susceptible de provoquer le remplissage des lagons entrainant des courants forts, en particulier dans les lagons de faible largeur et dans les passes.



Ce train de houle se propage sur l'Ouest et le Sud Tuamotu, les Gambier et est attendu sur les îles de la Société dimanche et lundi.