Forte mobilisation contre le projet du Group City à Punaauia

Tahiti le 30 avril 2022 – Un peu moins d'un millier de manifestants ont marché samedi matin à Punaauia pour s'opposer au projet immobilier du Group City sur l'ancien site du Tahiti Village. Un projet considéré comme "démesuré" par les manifestants. Présent sur place, le maire de Punaauia Simplicio Lissant n'a pas caché son hostilité au projet. Son adjoint et candidat du Tapura aux législatives, Tuterai Tumahai, affirme de son côté qu'il n'est "ni pour ni contre"…



Un peu moins d'un millier de manifestants se sont rassemblés samedi matin à Punaauia pour dire non au programme de logements résidentiels de haut standing sur l'ancien site du Tahiti Village à Punaauia, porté par le Groupe City. Comme sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, ils étaient donc relativement nombreux à venir dénoncer physiquement un projet jugé "démesuré". "On peut mettre des projets en place, mais à l'échelle du Pays", entendait-on en grande majorité parmi les manifestants. "C'est important. On a beaucoup de jeunes. Il faut qu'ils aient du travail, mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Sacrifier tout un quartier pour 27 emplois ? Il doit y avoir d'autres solutions". Plusieurs riverains ont évoqué l'hôtel Méridien, situé juste à côté de ce projet, fermé depuis 2021 et en cessation de paiement, en invitant le porteur de projet à reprendre cet hôtel au lieu de re-construire à proximité d'un aménagement à l'abandon. "Il faut garder quelques endroits locaux et pas que des bâtiments, après cela va ressembler à Hawaii".



Une mère de famille l'assure : "nous allons perdre avec nos enfants un lieu public où l'on peut se baigner. Ensuite, on n'aura plus d'endroit où on pourra se rassembler (...). Je dis au gouvernement de penser à nos enfants. Le standing de luxe, il vaudrait mieux le mettre en hauteur. Nous on aura la plage et eux une belle vue. Et tout le monde est gagnant". D'autres craignent également cette disparition d'un accès à la mer. "On ne pourra plus aller à la plage, alors qu'on était déjà là bien avant (...). Gardez votre argent, on n'en veut pas, on veut garder nos terres". L'ancien maire de Mahina et président du Ai'a Api, Emile Vernaudon, était également présent à cette manifestation. Rappelant qu'il s'était attaché à un cocotier avec le président du Tavini, Oscar Temaru, pour manifester contre la construction du Méridien en son temps. "Je pensais d'ailleurs le voir aujourd'hui mais il n'est pas là. Je suis venu soutenir les associations et les jeunes", a glissé l'ex-élu.



Le Pays silencieux



Autres manifestants présents, les amateurs de parapente, sui atterrissent aujourd'hui sur le bord de mer du futur projet immobilier. Un autre manifestant, plus jeune, dit se ficher des emplois générés par le projet. "Peut-être qu'on n'aura pas d'emploi, mais ce sera toujours propre. Il faut que le gouvernement écoute le peuple et ne mette pas en avant que l'argent". Le gouvernement qui se fait pour l'heure très discret sur ce sujet. Le maire de Punaauia, Simplicio Lissant, était lui-aussi bien présent samedi matin. Sa mairie ne cache pas beaucoup sa frilosité à l'égard du projet. "Je les soutiens dans la manifestation de leur positionnement", a expliqué l'édile. La formule alambiquée résumant la position du maire, beaucoup plus opposé qu'il ne peut se permettre de l'affirmer.



Un représentant de la majorité était pourtant présent samedi, parmi les manifestants, mais avec un discours très mesuré. Le candidat du Tapura aux législatives et adjoint à la mairie de Punaauia, Tuterai Tumahai, avait beaucoup de mal à se positionner sur le projet du Group City. Finalement, il a indiqué qu'il n'était "ni pour ni contre" le projet immobilier dans sa commune, et a appelé les administrés de Punaauia à aller donner leur avis via l'étude d'impact disponible en mairie.





​Simplicio Lissant, maire de Punaauia : "La population est contre ce projet" C'était important pour vous d'être présent à cette manifestation ?



"Oui, je suis là avec d'autres membres du conseil municipal. Je suis venu pour écouter la population et je me rends compte que la population est contre ce projet. C'est le devoir d'un tavana et de son conseil municipal d'être à l'écoute de sa population. Avec un projet aussi grandiose, les impacts que cela pourrait avoir sur la vie de tout le monde, sur l'écologie, sur la circulation… c'est important que le tavana vienne s'enquérir de la vie du nuna'a. Aujourd'hui, la preuve est faite. Je suis là aussi pour conseiller notre nuna'a. C'est bien de montrer au travers d'une manifestation. Je les soutiens dans la manifestation de leur positionnement. Au-delà de ça, il y a une démarche administrative au travers de l'étude d'impact. Il convient que chacun vienne écrire, porter sur les documents officiels les impacts qu'ils voient au travers du projet. Ce sont ces avis là qui vont être pris en compte par la Direction de l'environnement (Diren) pour motiver l'avis de la Diren par rapport au projet. C'est la démarche normale. Bien entendu, je vais me forger mon opinion compte tenu du positionnement de la population. Je suis un maire élu par la population".



Vous faites partie de la majorité gouvernementale, vous en avez discuté avec eux ?



"Pas officiellement, on a abordé le sujet, mais ils ont dû comprendre les inquiétudes qui sont les miennes. Et donc, le moment voulu, je vais m'exprimer comme me le permet la démarche officielle. Juste après cette enquête dévolue aux impacts de ce projet, vers le 10 ou 12 mai. Je n'ai pas voulu me positionner pour ne pas influencer l'avis des uns et des autres. Je suis pour la démocratie. Et là, je vois et je suis convaincu du positionnement de mon nuna'a. Et je les invite à venir le concrétiser en mettant leur avis au travers de cette enquête (...). C'est le Pays qui donne le permis de construire. Et il y a l'avis du tavana qui est consultatif. Mais mon nuna'a peut compter sur moi pour faire valoir notre avis en temps et en heure".



​Tuterai Tumahai, candidat Tapura aux législatives : "Ni pour, ni contre" Quelle est la position de la commune par rapport à ce projet ?



"Pour le moment, on a lancé une grande consultation au niveau de la population. Il est important effectivement que les élus soient là, pour pouvoir discuter avec la population et voir un petit peu ce qui se passe et quel est leur sentiment. Et c'est vrai que là, dans la manifestation, je suis allé à droite à gauche et discuter avec des gens de Punaauia. On se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent et qui se disent pourquoi ce grand projet et qu'est-ce que cela va apporter vraiment à la commune ? Et pourquoi notre façade littorale est tout le temps bouchée comme ça. C'est intéressant".



Quelle sera la position de la commune ?



"On va voir. On a lancé une grande consultation qui se termine le 11 mai. On attend de voir la totalité de cette consultation."



Même vue la manifestation d'aujourd'hui ?



"On va attendre et avec la manifestation d'aujourd'hui, je pense qu'il faut bien réfléchir à la réponse."



Vous-même, vous n'êtes "ni pour ni contre" ?



"Je ne suis ni pour ni contre, mais c'est à réfléchir."



