Forte houle : Vigilance du côté de Arue

Tahiti, le 8 janvier 2025 - En raison des récents accidents survenus à la plage publique de Lafayette et d'une forte houle qui touche actuellement la côte nord de l'île de Tahiti, la commune de Arue invite les baigneurs à la plus grande prudence. Les autorités faisant état d'un fort courant dans la baie ce mercredi.



Si les surfeurs ont d'ores et déjà envahi les spots de surf de Mahina à Papeno’o ce mercredi afin de profiter d'une belle houle de nord, du côté de Arue, les autorités sont sur le qui-vive. En effet, suite aux événements récents survenus dans la baie de Lafayette et qui ont malheureusement coûté la vie à un jeune trentenaire, ainsi qu'à un père de famille, la commune de Arue invite les baigneurs à la plus grande vigilance et somme les plus curieux et inexpérimentés de ne pas aller à l'eau. Les autorités faisant état d'un fort courant ce mercredi au niveau de la plage publique.