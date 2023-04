Forte houle : Les activités maritimes interdites ce week-end sur une partie de la Polynésie

Tahiti, le 28 avril 2023 – Compte tenu des risques importants engendrés par la forte houle de sud-ouest qui touchera une grande partie de la Polynésie française ce week-end, le haut-commissariat a pris un arrêté pour interdire, à partir de ce vendredi soir, les activités maritimes dans les archipels des Australes, de la Société et des Tuamotu-Gambier. A Tahiti toute activité nautique sera interdite entre samedi midi et dimanche midi et seule la côte ouest de l'île, de Punaauia à Teahupo'o, sera concernée par ces interdictions.



A la suite du communiqué de Météo France diffusé jeudi et indiquant qu'une "très forte houle énergétique" de sud-ouest allait toucher une grande partie de la Polynésie française au cours du week-end, le haut-commissariat a pris un arrêté pour interdire, à partir de ce vendredi soir, les activités maritimes dans les archipels des Australes, de la Société et des Tuamotu-Gambier. "Les activités maritimes et notamment professionnelles, nautiques, sportives, de compétitions, de loisirs, de pêche ou de baignade sont interdites", précise un communiqué du haut-commissariat. Notons qu'à Tahiti, toute activité nautique sera interdite entre samedi midi et dimanche midi et seule la côte ouest et sud de l'île, de Punaauia à Teahupo'o, seront concernées par ces interdictions.



Par ailleurs depuis ce vendredi matin, ce phénomène de grosse houle touchait déjà l'archipel des Australes qui a été placé en vigilance orange par Météo France. Et ce vendredi après-midi c'était au tour des îles de la Société et une grande partie de l'archipel des Tuamotu-Gambier d'être placés en vigilance jaune. Rappelons que les hauteurs de houle attendues sont équivalentes, voire légèrement inférieures à l'épisode de juillet 2022 qui avait provoqué plusieurs dégâts sur les côtes exposées à Tahiti notamment. Les lagons exposés feront l’objet d’une élévation importante du niveau de la mer, et de forts courants sont à craindre aux abords des passes.



