Forte hausse des prix des billets d'avion entre métropole et Outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 21/04/2022 - Les prix moyens des billets d'avion sur les liaisons entre la France métropolitaine et l'Outre-mer ont bondi de 13,5% en mars sur un an, tout en restant globalement inférieurs aux niveaux de 2019, selon des chiffres officiels diffusés jeudi.



"Le premier trimestre de 2022 se termine par des prix de billets d'avion au départ de France en hausse de 6,1% par rapport à mars 2021, toutes destinations confondues", selon l'indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP) publié par le gouvernement.



Cette augmentation, qui intervient dans un contexte de reprise graduelle du transport aérien après la crise sanitaire, d'inflation et de conflit en Ukraine qui a dopé les cours du pétrole, cache de fortes disparités.



En effet, "au départ de métropole, les prix augmentent de 1,0% sur le réseau intérieur et 6,2% sur le réseau international par rapport à mars 2021", selon le ministère de la Transition écologique qui publie l'IPTAP tous les mois.



Et dans le détail, la quasi stabilité des tarifs entre destinations françaises est la conséquence de situations très contrastées entre "une baisse conséquente du prix des billets sur les liaisons intra-métropolitaines (-8,3%) et une forte hausse sur le réseau Métropole-Outre-mer (+13,5%)".



La tendance est encore plus marquée au départ des départements d'Outre-mer: une hausse des prix des billets d'avion "particulièrement significative avec des tarifs en hausse de 14,3%" sur un an, constate le ministère.



"Cette tendance touche les quatre départements mais c'est à nouveau au départ de la Réunion que les prix affichent les hausses les plus fortes, à la fois sur les liaisons intra-OM et à destination de la métropole (+30%)", selon la même source.



"Malgré cette dynamique, et à l'exception de la Guyane, le niveau des prix des billets reste inférieur à ceux constatés en 2019", avant la crise du Covid-19 qui a vidé les avions et mené les compagnies à réduire leurs rotations.



Les faisceaux entre la métropole et l'Outre-mer ont figuré parmi ceux qui ont à la fois le mieux résisté et connu la reprise la plus franche, un phénomène cohérent avec leur rôle de continuité territoriale.



Selon les derniers chiffres du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, ces liaisons avaient retrouvé le mois dernier 82,5% du niveau de mars 2019, alors que tous faisceaux confondus, Orly et Roissy n'ont retrouvé le mois dernier que 68,7% de leurs passagers d'il y a trois ans.

