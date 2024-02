Fort tremblement de terre à Hawaï, sans alerte au tsunami

Los Angeles, États-Unis | AFP | samedi 09/02/2024 - Un fort tremblement de terre a ébranlé vendredi Hawaï, selon l'Institut de géophysique américain (USGS), sans provoquer d'alerte au tsunami dans cet archipel du Pacifique.



Le séisme d'une magnitude de 5,7 a frappé la région de Pahala sur l'île d'Hawaï, selon l'USGS. Sa profondeur a été évaluée à 37 kilomètres.



"Aucun tsunami n'est attendu. Cependant (...) de nombreuses zones sont susceptibles d'avoir subi de fortes secousses", a averti l'agence.



L'île d'Hawaï est la plus grande de cet archipel volcanique, régulièrement soumis à des éruptions ou des tremblements de terre. Elle abrite plus de 200.000 personnes.



D'après les médias locaux, le séisme ne semble pas avoir fait de dégâts majeurs. Certains habitants ont vu leurs affaire tomber des étagères et leurs décorations se décrocher des murs.



L'archipel compte six volcans.



L'île d'Hawaï abrite notamment le Mauna Loa, qui était entré en éruption pour la première fois depuis presque 40 ans fin 2022, crachant des fontaines de lave jusqu'à 60 mètres de haut.



Son voisin plus modeste, le Kilauea, est resté en éruption de manière quasi-continue entre 1983 et 2019, et constitue une attraction appréciée des touristes qui le survolent en hélicoptère. En 2018, ses coulées de lave ont détruit plus de 700 habitations.