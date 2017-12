"Fort coup de vent": 13 départements en vigilance orange

Paris, France | AFP | mercredi 13/12/2017 - Treize départements du Grand Est et proches de la Manche ont été placés en vigilance orange en raison d'un "fort coup de vent hivernal accompagné de grains orageux", a indiqué mercredi Météo-France.



Les départements placés en vigilance "vent violent" de mercredi 21H00 à jeudi 08H00 sont les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges, ainsi que la Somme, la Manche et la Seine-Maritime.

Selon Météo-France, après une perturbation pluvieuse mercredi après-midi, une nouvelle perturbation "plus active" arrivera en Normandie dans la soirée, avec des "pluies soutenues mais brèves, potentiellement orageuses et mêlées de grésil". Des rafales de vent de 110 à 120km/h, avec des pointes à 130km, sont attendues sur le littoral du département de la Manche, et de 100 à 120km/h sur la côte de la Seine-Maritime et de la Somme.

Dans le Grand Est, une "succession d'épisodes venteux" est prévue. Le vent deviendra "vraiment fort" après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales de 90 à 100km/h, voire 105 à 110km localement, ou encore 120km en montagne ponctuellement.