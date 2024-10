Former la relève du volley polynésien

Tahiti, le 29 octobre 2024 – Originaires des Marquises, des îles Sous-le-Vent et de Tahiti, 39 jeunes filles et garçons ont intégré un centre de performance fédéral d’une semaine, à Taiarapu-Ouest. Le dispositif de sélection fait son grand retour à l’approche des Mini-Jeux du Pacifique 2025, entre autres échéances.





Vacances sportives à Taiarapu-Ouest, où la Fédération tahitienne de volley-ball a établi un centre de performance, cette semaine. Issus de différents clubs des Marquises, des Raromatai et de Tahiti, 17 filles et 22 garçons (U16 à U19) ont jusqu’à samedi pour se perfectionner et montrer l’étendue de leurs talents aux six encadrants, tous anciens joueurs de haut niveau en Polynésie ou en France.



“Le dernier stage de ce type, c’était en 2006”, se souvient Axel Vaki, président de la commission technique de la fédération et entraîneur en charge des sélections de Polynésie. “C’est l’occasion de regrouper les forts potentiels et de préparer l’avenir. On a besoin de renouveau pour préparer les prochaines échéances, en commençant par les Mini-Jeux du Pacifique de Palau, du 29 juin au 9 juillet 2025, dans un format moins de 18 ans et trois joueurs open. Il y a aussi les Jeux du Pacifique de 2027, puis de 2031”, se projette-t-il, sans oublier les joueurs partis se perfectionner en métropole.





Quatre heures d’entraînement quotidien

Au programme, entre Vairao et Toahotu : deux heures d’entraînement intensif, le matin et l’après-midi, ainsi qu’une journée-découverte à la Presqu’île. “Chaque soir, on fait un bilan inspiré du système de sélection français, avec des fiches individuelles”, poursuit le coach des garçons. Même détermination, côté filles. “Il y a du travail, mais elles ont du potentiel et elles ont vraiment envie de progresser. On travaille beaucoup la réception, les appuis et la défense, car généralement, elles sont toutes fortes en attaque. Le plus important pour ce stage, c’est le respect des consignes. On leur demande de se battre pour décrocher leur place ! Elles n’ont pas l’habitude d’un entraînement aussi strict”, confie Valéria Paofai-Vaki, en tant qu’entraîneuse.



La délocalisation au sud de Tahiti fait partie intégrante du dispositif, de même que la limitation du temps d’écran, afin de favoriser la concentration et la cohésion des joueurs. Des contraintes dont les jeunes volleyeurs s’accommodent pour viser l’excellence. “Je vis pour le volley : c’est ma passion ! Je vais me donner à fond, car c’est mon rêve d’être sélectionné”, glisse Hoani Teriihopuare, 17 ans. Natura Rey, même âge, est tout aussi motivée : “C’est intensif et dur, mais ça me plaît ! On apprend à être plus rigoureux. On revoit les bases et on passe à tous les postes. Mon objectif, c’est d’intégrer cette première sélection, puis celle des prochains Jeux du Pacifique.”



“On remercie la commune de Taiarapu-Ouest pour son accueil, et les districts de volley qui ont joué le jeu par rapport à ce projet. C’est un travail en commun avec les clubs de la Polynésie”, conclut Axel Vaki. L’initiative sera renouvelée plusieurs fois entre mars et juin prochains pour former une équipe masculine et une équipe féminine de 12 joueurs chacune, avec la médaille d’or en ligne de mire.



Jean-Marc Zinguerlet, président de la Fédération tahitienne de volley-ball : “Permettre aux îliens de participer” “L’objectif phare de notre fédération pour les trois années qui arrivent, ce sont les Mini-Jeux du Pacifique de 2025, et les grands Jeux du Pacifique de 2027, à la maison, à Tahiti. On prépare dès maintenant nos athlètes. On ne pourra pas prendre tout le monde, en sachant que nous avons aussi des athlètes qui évoluent en France, mais nous voulions permettre aux îliens de participer et de tenter leur chance pour intégrer la sélection. Tous vont gagner en expérience. En route vers l’or !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 29 Octobre 2024 à 16:25 | Lu 628 fois