Formation d'infirmier suspendue à l'Institut Mathilde Frébault

Tahiti, le 20 janvier 2021 - Le conseil des ministres a suspendu pour une période de trois ans l’inscription de l’institut Mathilde Frébault, à la plateforme Parcoursup notamment afin de pouvoir faire des travaux d’agrandissement et de mise aux normes du bâtiment.



Travaux d'ampleur oblige, le conseil des ministres a suspendu pour une période de trois ans l’inscription de l’institut Mathilde Frébault, à la plateforme Parcoursup. Les futurs étudiants désireux de se former à la profession d’infirmier devront postuler auprès d’instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) métropolitains. Ils auront la possibilité d’avoir recours aux bourses dispensées par le Pays selon le dispositif de droit commun.



Programmée de longue date, la reconstruction de l’école prévoit des travaux d’agrandissement du bâtiment actuel et de mise aux normes qui vont s’avérer difficiles - voire impossibles à mener - si les enseignements sont maintenus. A terme, l’Institut Mathilde Frébault deviendra un centre de formation sanitaire et sociale. Les postes d'infirmiers disponibles et les besoins nouveaux seront pourvus par les 65 étudiants actuellement en formation, devant être promus sur les trois prochaines années.