

Football - Vénus fait tomber le champion !

Tahiti, le 25 octobre 2026 - Le choc entre Vénus et Tefana a tourné à l’avantage du club de Mahina (3-1), vendredi soir, au Centre technique de la Fédération tahitienne de football. Grâce à ce cinquième succès en autant de rencontres, les joueurs de Vateanui Tehau prennent provisoirement la tête du championnat.



Coup double pour l’AS Vénus ! Après avoir déjà battu Dragon (4-3) ou encore Central Sport (3-0), les joueurs de Mahina ont signé une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Tefana (3-1). Un cinquième succès consécutif qui permet aux troupes de Vateanui Tehau de prendre provisoirement la tête du championnat grâce à un meilleur goal average par rapport à Pueu et les Jeunes Tahitiens. “C’est une bonne chose d’être déjà premier aujourd’hui, mais rien n’est encore fait, surtout avec le nouveau format du championnat en deux phases”, rappelle le tacticien de Vénus.



Tefana accuse le coup L’affiche en retard de la 2e journée de Ligue 1 entre Vénus et Tefana a attiré beaucoup de monde, vendredi soir, sur la pelouse du centre technique de la Fédération tahitienne de football. Les deux équipes, qui étaient encore invaincues avant cette rencontre, ont livré une belle bataille.



Mais le champion en titre a cédé en première mi-temps face à une équipe renforcée par de nombreux joueurs de Tahiti United à l’image de Germain Haewegene et Teaonui Tehau, tous les deux buteurs (17e et 43e). Un peu plus tôt, Manuarii Paehau Manol Shan a ouvert le score sur corner (10e).



Le sort du match semblait déjà scellé à la pause (3-0). Une addition salée pour l’entraîneur de Tefana, Efrain Araneda Estay : “On a eu les meilleures occasions avec deux poteaux et une barre transversale… Nous aurions pu marquer trois ou quatre buts, mais on n’a pas été efficace. Derrière, on fait deux erreurs qui coûtent cher. C’est un bon test sur lequel s’appuyer pour nous pour la suite avec la Coupe de France dans un mois”.





“La deuxième partie du championnat sera plus dure car on perdra presque une dizaine de joueurs” Au retour des vestiaires, l’orgueil du champion a frappé par l’intermédiaire de Kamalani Terainui Bennett à la suite d’un centre du capitaine Honoura Keanu Maraetefau (3-1, 50e). Même si le suspense a été relancé, Tefana n’a pas réussi à débloquer le verrou de Vénus. L’expérience de certains joueurs de Tahiti United, qui ont bien géré le rythme durant le second acte, s’est fait ressentir.



Un atout sur lequel ne pourra plus compter le club de Mahina à partir du début de saison de l’OFC Pro League en janvier : “C’est vrai que la deuxième partie du championnat sera plus dure car on perdra presque une dizaine de joueurs. Le niveau sera aussi différent puisqu'il y aura seulement les huit meilleures équipes. On mettra des remplaçants qui n’ont pas le même niveau, mais je leur fais entièrement confiance”, conclut Vateanui Tehau. Vénus aura justement l’occasion de faire tourner ses joueurs lors du prochain match contre Taiarapu afin de préparer la suite de la saison.



Une autre affiche en retard s’est disputée dans la foulée entre Tamarii Punaruu et la réserve de Central Sport. Il n’y a pas eu de suspense puisque les Orange, qui jouaient en vert, se sont imposés sur le score sans appel de 7 à 0. Le championnat continue, dès jeudi soir, avec un match opposant Dragon à Central Sport en ouverture de la sixième journée de Ligue 1.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 25 Octobre 2026 à 13:51 | Lu 193 fois



