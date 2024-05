Football - Vénus clôture avec éclat contre Pirae

Tahiti, le 5 mai 2024 - Déjà sacré champion avec neuf victoires en neuf matches de playoffs, le onze de Pirae a été sévèrement battu (3-0) par Vénus à Mahina, samedi lors de la dernière journée. Vénus termine vice-champion devant Tefana. Surprise en playdowns avec la rétrogradation en Ligue 2 de Pueu qui semblait pourtant à l’abri d’une mauvaise surprise à mi-parcours.



Le dernier match de préparation de Pirae avant la Ligue des Champions d’Océanie, qui débutera samedi prochain, a soulevé quelques inquiétudes dans le camp des orange même si le revers subi samedi face à Vénus l’a été dans un match sans enjeu. Pirae se présentait en effet à Mahina, samedi en fin d’après-midi, auréolé du titre de champion de Ligue 1. Et les joueurs de Vénus ont accueilli leurs adversaires avec une chaleureuse haie d’honneur. Mais les partenaires du capitaine Teaonui Tehau furent ensuite moins bienveillants sur le terrain offrant une solide opposition à Pirae.



Les orange vont dominer la première demi-heure, sans pourtant se montrer vraiment dangereux. Et c’est bien Vénus qui va animer la rencontre dans le dernier quart d’heure. Decoret a gagné son duel face à Teaonui Tehau à la 35e minute, mais a dû s’incliner à la 42e sur un coup de tête de Manuarii Shan à la réception d’un centre de Vaitoarii Taupua. Si Pirae a eu la possession en première mi-temps, l’équipe de Vénus s’est montrée plus incisive sur le plan offensif. Dès la reprise, Manuarii Shan décrochait une balle de 2-0, mais tergiversait trop devant la cage de Decoret. Desiré Ngiamba a bien cru égaliser à la 50e minute, mais sa frappe des 18 mètres fut renvoyée par la transversale de Terehau Tauarii, le portier de Vénus. Le rythme était nettement monté, le football direct de Vénus dans la profondeur bousculant la défense de Pirae. Celle-ci fut fautive dans sa surface à la 68e minute lorsque Noarii Cuneo était fauché. Soulignons que Vénus jouait avec deux U18, Noarii Cuneo et Manoa Flores et que ceux-ci ont livré un très bon match. Manuarii Shan devait transformer le penalty pour porter le score à 2-0. Et Vénus allait donner encore plus d’ampleur à son succès (3-0) avec un but de Ranihei Teumere qui battit Decoret d’une belle frappe croisée après s’être engagé dans la surface. L’expulsion de Terai Bremond pour un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu n’a été qu’anecdotique pour Vénus.



L’ampleur de cette défaite doit questionner dans le camp des orange qui ont, certes, livré un match correct mais sans étincelle à la différence de leurs adversaires dont la vivacité des attaquants a souvent mis l’arrière-garde de Pirae au supplice. Le onze de Pirae va devoir méditer cela cette semaine en se regroupant du côté de Hitia’a pour préparer la Ligue des Champions.

Taiarapu et les Jeunes Tahitiens restent en Ligue 1



Toute les rencontres de l’ultime journée de Ligue 1 se jouaient à 17 h 30 samedi en playoffs et à 15 heures en playdowns pour préserver l’équité des résultats. Pas d’enjeu toutefois dans les playoffs du côté du centre technique de la FTF où Dragon s’est imposé 4-1 contre Punaruu, la formation de Titioro faisant la différence en deuxième mi-temps alors que le score était de 1-1 au repos.



Au stade Louis Ganivet à Faa’a, Central a longtemps tenu Tefana en échec avant que Heiarii Tang réalise un doublé en fin de match pour donner la victoire (3-1) aux joueurs de Faa’a. Les playdowns ne manquaient pas d’enjeu en revanche samedi, car si l’équipe de Taiarapu, qui a battu sans forcer (2-0) l’Olympic Mahina, était sûre de rester en Ligue 1 et que Papenoo et l’OM étaient condamnés à descendre en Ligue 2, Pueu, Temanava et les Jeunes Tahitiens étaient concernés par les places 2, 3, 4, à savoir des positions synonymes de maintien en Ligue 1, de barrage contre une équipe de Ligue 2 et de rétrogradation en catégorie inférieure.



L’affiche Pueu-Temanava était ainsi particulièrement importante et l’on a pu s’étonner que Pueu, qui a occupé la place de leader pendant les six premières journées, se retrouve en telle position. La formation de la Presqu’île a totalement craqué samedi au centre technique en s’inclinant très lourdement (6-1) face à celle de Moorea. Les Jeunes Tahitiens ont pour leur part fait le nécessaire au stade Louis Ganivet pour l’emporter 6-2 contre Papenoo.



Pueu était, dès lors, rétrogradé en Ligue 2, tandis que les Jeunes Tahitiens, à égalité de points avec Temanava au classement final, sauvaient leur place en Ligue 1 grâce à un meilleur goal-average particulier. Temanava doit encore disputer un match de barrage contre Manu Ura pour tenter de rester dans l’élite, Mira champion de Ligue 2 étant promu à l’étage supérieur.



Les huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie sont au programme cette semaine avant la très attendue Ligue des Champions d’Océanie qui débutera samedi. Pirae fait son entrée dans l’épreuve dimanche contre les Samoans de Vaivase.



Patrice Bastian

Résultats et classement



PLAYOFFS

10e et dernière journée

Samedi

Au centre technique FTF : Dragon-Punaruu 4-1

À Mahina : Pirae-Vénus 0-3

Stade Louis Ganivet : Central-Tefana 1-3



# Équipes Pt MJ Diff

1 Pirae 37 10 23

2 Vénus 32 10 10

3 Tefana 29 10 16

4 Dragon 20 10 -3

5 Central 18 10 -25

6 Punaruu 11 10 -21



Playdowns

10e et dernière journée

Samedi

Au centre technique FTF : Pueu-Temanava 1-6

À Mahina : Olympic Mahina-Taiarapu 0-2

Stade Louis Ganivet : Jeunes Tahitiens-Papenoo 6-2



# Équipes Pts MJ Diff

1 Taiarapu 33 10 20

2 JT 28 10 12

3 Temanava 28 10 22

4 Pueu 25 10 6

5 Papenoo 19 10 -20

6 OM 11 10 -40

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Mai 2024 à 12:11 | Lu 131 fois