

Football – Un test pour Joël Fréchet et les Toa Aito à Rarotonga

Tahiti, le 22 septembre 2026 - La sélection tahitienne nationale va s’envoler vers les Îles Cook samedi matin pour y disputer deux matches amicaux le jour même à 18 heures et le mercredi 30 septembre (16 heures). Ce sera une première en match officiel pour le sélectionneur Joël Fréchet et le premier test des Toa Aito en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Le football tahitien a débuté un nouveau cycle au mois de février en s’attachant les services de Joël Fréchet nommé sélectionneur de l’équipe nationale seniors et qui a succédé à Samuel Garcia qui occupe désormais le poste d’entraîneur de Tahiti United. La Fédération tahitienne de football (FTF) a été convaincue par le parcours et la motivation de Joël Fréchet, ancien joueur professionnel qui a débuté sa carrière en Ligue 1 avec Lyon alors qu’il n’avait pas encore 16 ans et qui, après un long parcours chez les pros dans plusieurs clubs de l’élite française, s’est reconverti dans l’encadrement technique avec des passages en Ligue 2 nationale et un retour à Lyon où il a occupé plusieurs postes d’encadrement y affirmant ses compétences.



En poste à Tahiti depuis plusieurs mois, Joël Fréchet a maintenant bien cerné le contexte footballistique tahitien : “J’ai présenté un projet pour l’équipe nationale A en vue des Jeux du Pacifique mais pas seulement car j’ai également pour mission de chapeauter les autres équipes nationales comme celle des U19 qui vient de réaliser une grosse performance en se qualifiant pour la Coupe du Monde avec son entraineur Raimana [Buluc]. Et j’ai également pour mission de donner mon avis sur la formation et aider la [Direction technique]. Je vais régulièrement voir les matches de championnat depuis mon arrivée. J’ai des contacts avec les coaches et j’ai maintenant une bonne idée du profil des joueurs locaux. Ce sont des joueurs athlétiques et guerriers avec un bon niveau technique et je pense qu’il y a du potentiel pour faire du bon travail.”

Une ossature Vénus-Tefana



Joël Fréchet a annoncé, lundi soir au centre technique de la FTF, la liste des joueurs retenus pour disputer les deux matches amicaux qui auront lieu à Rarotonga le samedi 26 et le mercredi 30 septembre, contre la sélection des Îles Cook. Le sélectionneur s’est logiquement appuyé sur une ossature entre joueurs de Vénus qui se sont enrichis d’expérience la saison dernière avec le club professionnel de Tahiti United lors du championnat de l’OFC Pro League ; et de Tefana qui a nettement dominé la précédente saison locale. Le sélectionneur a également été piocher du côté de Moorea en retenant Yohann Tihoni et Albert Mairau et donné un coup de jeune à l’effectif en y intégrant trois U19 dont la sélection s’est récemment distinguée aux Samoa lors du championnat OFC 2026, les Aito Taure’a décrochant le titre de vice-champion d’Océanie et se qualifiant pour la Coupe du Monde U20 de la Fifa 2027.



Nuihau Firiapuu et Titouan Courtois seront ainsi les deux gardiens de la sélection tahitienne à Rarotonga, Tauhiki Bohl ayant été retenu dans la ligne défensive. Les 19 joueurs sélectionnés sont issus d’un groupe d’une quarantaine de joueurs qui ont participé à trois regroupements ces derniers mois sous la direction de Joël Fréchet. Le sélectionneur ayant pu affiner ses choix à ces occasions, à l’appui des observations faites dans le cadre du championnat de Ligue 1.

Deux victoires pour se mettre en confiance



Les Toa Aito n’ont plus joué en compétition depuis mars 2025 et leur élimination par la Nouvelle-Calédonie en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le rendez-vous des Îles Cook s’annonce donc comme un nouveau cycle avec un nouveau sélectionneur et une sélection largement remaniée. Il s’agira certes de matches amicaux contre une sélection qui ne brille pas dans les compétitions océaniennes mais Joël Fréchet attend de ses joueurs qu’ils entament leur parcours de préparation pour les Jeux du Pacifique sur de bonnes bases en termes de jeu et de confiance : “On a mis en place des valeurs avec le groupe avec lequel j’ai travaillé ces derniers mois et j’ai retenu, pour le déplacement aux Îles Cook, les joueurs qui me semblent les plus aptes à respecter ces valeurs et à bien défendre les couleurs de Tahiti sachant que certains n’ont pu répondre favorablement pour ce déplacement car ne pouvant se libérer de leur obligation professionnelle. Après, le groupe n’est pas fermé en vue des Jeux du Pacifique ; mais on commence notre préparation avec une bonne base de travail au niveau de l’effectif. Je suis très ambitieux pour le football tahitien et ces sélections. Mes convictions me portent vers un football offensif qui, à mon sens correspond bien aux qualités des joueurs locaux. Mais l’objectif c’est bien sûr d’avoir une équipe équilibrée dans toutes ses lignes. C’est ce qu’on va s’efforcer de mettre en place aux Îles Cook avec mon staff. Bruno Tehaamoana a une longue expérience du football tahitien pour m’orienter et pour bien lancer notre campagne de préparation tout en visant deux succès avec la manière car à Lyon on m’a inculqué la culture de la gagne.”



Deux victoires paraissent très réalisables et semblent même impératives pour que la sélection tahitienne se mette en confiance car la sélection des Îles Cook parait très abordable eu égard à ses résultats dans les compétitions océaniennes. Tahiti accueillera à son tour la sélection des Cook du 9 au 17 novembre, d’autres rencontres internationales étant également envisagées avant l’échéance des Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian



La sélection

Gardiens

-Niuhau Firiapu (Tefana)

-Titouan Courtois (Pirae)

Défenseurs

-Mauri Heitaa (Vénus)

-Dilan Hutia (Tefana)

-Iliwai Resopawiro (Tefana)

-Tauhiki Bohl (Tefana)

Milieu

-Terai Bremond (Vénus)

-Roonui Tehau (Vénu)

-Bryan Lebrun (Tefana)

-Yohann Tihoni (Tohie’a)

-Cedovan Taniel (Tefana)

-Irinai Vahirua (Vénus)

-Kavai Morgan (Tefana)

-Honoura Maraetefau (Tefana)

Attaquants

-Kamalani Bennett (Tefana)

-Teaonui Tehau (Vénus)

-Albert Mairau (Mira)

-Maitera Tanerii (Central)

-Matai Papaura (Pueu)

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 22 Septembre 2026 à 14:44 | Lu 649 fois



