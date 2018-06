Football U11 - Coupe de Tahiti Nui : Dragon s'impose 1-0 face à Vénus

Parole à Nicolas Broséus :



Le bilan de cette première année ?



« C’est une belle clôture, on va dire. On a fait tout le travail qui était nécessaire pour arriver en finale aujourd’hui. Cela n’a pas été aussi simple que tout le monde pouvait le penser mais aujourd’hui je pense que les enfants ont répondu présent. J’ai des coachs qui sont avec moi, des parents qui sont très proches de moi aussi, ça aide énormément. »



On a vu de bons joueurs chez Vénus ?



« Je pense qu’on savait à quoi s’attendre contre Vénus, où contre les autres équipes que l’on a rencontrées, parce qu’il y avait de bons joueurs aujourd’hui. On a répondu par ce que l’on sait faire, on a joué dans les intervalles, on a fait des une-deux, on a pressé assez haut, histoire de pouvoir gêner l’adversaire et aujourd’hui cela a marché. C’est une victoire des enfants et des parents qui nous ont fait confiance. On est une belle petite équipe, une belle famille. »



Le bilan sur toutes les catégories ?



« Tout doucement, on a fait notre trou dans toutes les catégories, des U7 jusqu’aux U18. Evidemment, il y a des catégories qui marchent mieux que d’autres en terme de résultat. Mais j’ai confiance dans ce que j’ai vu et dans ce qu’on a fait cette année. On récoltera, comme on l’a fait aujourd’hui. C’est un travail de plusieurs années, parce qu’il y a énormément d’enfants qui m’ont suivi lorsque j’ai fait le transfuge. Je suis fier de voir les enfants avec la banane, c’est ce qui m’importe dans le football aujourd’hui. »