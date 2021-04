Football : Tohiea confortable leader à Moorea

Tahiti, le 19 avril 2021 - A l’issue de la 9e journée, Tohiea, en battant Temanava (4-1) s’envole au classement du championnat de Moorea. Mira profite de sa victoire sur Tiare Anani (2-1) et de la défaite de Temanava pour rejoindre ces deux équipes à la deuxième place. Tapuhute confirme son regain de forme et se rapproche du podium en battant Tiare Hinano sur le score de 3 à 2.



Le choc annoncé de ce week-end était le match qui opposait le leader Tohiea à son dauphin Temanava, dimanche à Maatea. Le premier avait l’occasion de distancer tous ses concurrents au classement tandis que le second avait encore une chance de gagner le titre de champion en battant Tohiea.



Mais dès le début de la rencontre, l’équipe de Tohiea a affiché sa suprématie en lançant plusieurs attaques dangereuses. Sur l’une d’entre elles, Teraitua Vaitua s’est trouvé à la 3e minute seul face au portier de Temanava et a trompé ce dernier d’un lob astucieux (1-0). L’équipe de Maatea a bien tenté de réagir mais ses très jeunes attaquants, pourtant talentueux, ont bien eu du mal à faire bouger la défense adverse. C’est au contraire les blancs qui se sont lancés à l’assaut des buts des rouges, mais en gâchant plusieurs occasions de buts notamment par Teraitua Vaitua et par Teiki Hakaupoko. Kaddour Teanui, l’attaquant de Temanava, en a profité pour égaliser contre le cours de jeu à la 24e minute. Ce dernier a profité d’une erreur de relance et d’une mésentente des défenseurs centraux des blancs pour marquer par un tir du plat du pied.



L’équipe de Tohiea est repartie à l’assaut des buts des rouges avec un Teraitua Vaitua en très grandes formes. Mais ce dernier a perdu ses duels, a trouvé la barre transversale ou a manqué de peu le cadre (26e, 32e, 34e, 37e). Le score en était resté à la pause.



Tohiea un ton au-dessus



Au retour des vestiaires, Mannataiterai Myron a débordé la défense de Tohiea sur son flanc droit et s’est fait faucher dans la surface de réparation adverse. Mais Ramssi Tapotofarerani a manqué son penalty. C’était peut-être le tournant de la rencontre puisque Tohiea est parti ensuite à l’abordage des buts de Temanava. A la 54e minute, Muera Teinauri a profité d’une ouverture lumineuse pour partir vers le but de Temanava. Ce dernier s’est joué des défenseurs centraux adverses pour marquer calmement d’un tir à ras de terre.



C’est ensuite Ariihei Teihotu qui a récupéré la balle en dehors de la surface de réparation des rouges deux minutes plus tard. Ce dernier a décoché un tir du gauche qui n’a laissé aucune chance au portier de Temanava (56e). Après avoir encore gâché plusieurs occasions de but, l’équipe d’Afareaitu a finalement alourdi le score juste avant le coup de sifflet final (4-1).



Mira fait la différence en fin de match



La deuxième affiche de cette 9e journée a opposé Mira et son rival de toujours Tiare Anani. Le choc a tenu toutes ses promesses puisque les deux équipes ont livré un match plein de suspense jusqu’à la fin du temps réglementaire. C’est Allan Hnyeikone qui a ouvert le score pour Mira dès les premiers instants du match en transformant sans problème un penalty accordé suite à une faute de main dans la surface de Tiare Anani (1-0).



Tama Teihoarii a ensuite égalisé vers le milieu de la seconde période avec un superbe tir dans un angle fermée (1-1). C’est finalement Jens Tepa qui, dans les derniers instants du match, a offert le but de la victoire à Mira en décochant un tir en pleine lucarne lors d’un cafouillage dans la défense adverse.



Dans les autres rencontres du week-end, Tapuhute a battu Tiare Hinano sur le score de 3 à 2. C’est pourtant Hnaura Loyd qui a ouvert le score pour Tiare Hinano dès la 3e minute en bénéficiant d’un débordement et d’un centre en retrait de la droite de Mairau Albert. Mais Tapuhute s’est repris et a égalisé quelques minutes plus tard, Tehuritaua Tevairoa reprenant un centre de la droite. Ce dernier a encore puni la défense de Tiare Hinano avant la fin du premier acte en débordant à lui tout seul la défense de Tiare Hinano et en trompant le goal adverse d’un tir de l’intérieur du pied. En deuxième période, Tiare Hinano a poussé et a obtenu l’égalisation après un but d’un défenseur de Tapuhute contre son camp (2-2). Mais c’est finalement Tevaihau Tevairoa qui a offert la victoire à Tapuhute sur un sublime coup franc à 20 minutes de la fin du match. Dans le match des mal classés, Tiare Tahiti a battu Tearaa sur le score de 2 à 1.