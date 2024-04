Football – Tefana lâche des points au profit de Pirae

Tahiti le 14 avril 2024 - La huitième journée des playoffs de Ligue 1 a peut-être constitué un tournant dans la course au titre samedi. Tefana a concédé un nul (1-1) à Dragon alors que Pirae a nettement battu (6-1) Central et augmenté son avance en tête du championnat. Vénus vainqueur (3-1) de Punaruu vendredi soir est en embuscade. La hiérarchie des playdowns a aussi été bousculé ce week-end.

Deux favoris se dégageaient pour le titre, Pirae et Tefana, mais tous deux n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur avant de se rencontrer à deux reprises lors des prochaines journées. Tefana a de ce fait réalisé une mauvaise opération samedi soir sur son stade Louis Ganivet en devant se contenter d’un match nul (1-1) face à Dragon alors que Pirae laminait (6-1) Central à la même heure au stade Pater. Et le match nul obtenu par Dragon qui avait déjà posé des problèmes (5-4) à Pirae en match en retard le lundi précédent, n’était pas usurpé tant l’équipe de Timiona Asen s’est montré à son avantage. Bien en place, pressant haut, Dragon a contenu Tefana en début de match. Et lorsque son capitaine et buteur Roonui Tinirauarii a ouvert le score d’un coup-franc de 20 mètres à la 20è minute, l’avantage de Dragon semble justifié. Tefana va alors tenter d’accélérer et se procure quelques occasions mais sans déstabiliser Dragon qui joue vite en transition. Mené au repos, Tefana hausse encore son rythme à la reprise mais Dragon laisse passer l’orage et rééquilibre les débats. Tefana parvient quand même à revenir au score (1-1) à la 73è minute sur une tête de Keanu Vernaudon à la réception d’un corner. Trois minutes plus tard, Tefana a une balle de match lorsque l’arbitre siffle un pénalty en sa faveur, Teddy O’Connor étant en outre expulsé pour contestation et Dragon doit finir la partie à 10. Keanu Vernaudon tire le pénalty et le marque mais l’arbitre Martial Deane refuse le but et donne coup-franc à Dragon car un joueur de Tefana est rentré dans la surface. Erreur d’arbitrage car le pénalty est logiquement à retirer ce que finit par admettre l’arbitre après cinq minutes de palabres. Keanu Vernaudon s’y colle à nouveau mais sa frappe trop molle est repoussée par Jonathan Torohia. Tefana va bien évidemment pousser mais même en infériorité numérique, Dragon tient le choc. Mauvaise opération pour Tefana qui a peut-être lâché deux points décisifs dans la course au titre.

Pirae poursuit son sans-faute



Sixième match de playoff pour Pirae samedi soir à Pater et sixième victoire pour le capitaine Alvin Tehau et ses partenaires. Le rythme des oranges leur permet de faire le ménage au classement mais le titre est loin d’être acquis mathématiquement. Ceci étant, Pirae est en position de force pour le titre et c’est bien Tefana qui aura une grosse pression sur les épaules jeudi prochain lors du premier des deux affrontements entre les deux principaux candidats au sacre. Pirae a bien préparé l’échéance en déroulant face à Central samedi soir. Patrick Tepa (15è), Sandro Tau (40è et 43è), Heirauarii Salem (54è) Ariiura Labaste (88è) et Alvin Tehau (90è + 3) donnant une large ampleur à la victoire de Pirae, Makalu Xowi adoucissant la note pour Central en marquant à la 71è minute. Vénus a fait l’essentiel vendredi soir sur son terrain de Mahina en battant Punaruu 3-1 avec notamment un doublé de Teaonui Tehau. Vénus reste en course pour le titre mais il faudrait un sacré concours de circonstance pour que le club de Mahina enrichisse son palmarès.

La huitième journée de playdown a chamboulé le classement. Taiarapu en est maintenant le leader après avoir battu (1-0) samedi après-midi à Pater Pueu qui occupait la place. Très bonne opération également pour les Jeunes Tahitiens qui ont battu Temanava 3-2 toujours à Pater samedi. Mené 2-1, JT a retourné la situation en une minute en fin de match grâce à des buts de Rainui Tze-Yu (84è) et Andé Teikihakaupoko (85è) pour s’imposer 3-2. JT est maintenant 3è et occupe une place qui conduit à un barrage contre un club de Ligue 2, une position bien plus favorable que la quatrième place qui est synonyme de rétrogradation à l’échelon inférieur et qui est maintenant occupé par Temanava. Mais il y a eu un resserrement ce week-end entre les quatre premiers qui sont tous sous la menace d’une descente. Papenoo a certes battu (2-1) l’OM vendredi mais les deux équipes semblent promises à la Ligue 2.

Patrice Bastian



Résultats et classement

PLAY-OFFS (8è journée)

*Vendredi

-Vénus-Punaruu 3-1

*Samedi

-Central-Pirae 1-6

-Tefana-Dragon 1-1

Équipes Pt M J Diff

1. Pirae 24 6 18

2. Vénus 20 7 4

3. Tefana 19 6 17

4. Dragon 13 6 -1

5. Central 12 7 -22

6. Punaruu 9 8 -16





PLAYSDOWNS (8è journée)

*Vendredi

-Olympic de Mahina-Papenoo 1-2

*Samedi

-Jeunes Tahitiens-Temanava 3-2

-Pueu-Taiarapu 0-1

Equipes Pts MJ Diff

1. Taiarapu 25 8 14

2. Pueu 23 8 11

3. JT 22 8 8

4. Temanava 21 8 7

5. Papenoo 17 8 -12

6. OM 9 8 -28

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 14 Avril 2024 à 18:26