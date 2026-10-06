

Football - Tefana donne le ton contre Dragon

Tahiti, le 9 octobre 2026 - La troisième journée du championnat de Ligue 1 a débuté, jeudi soir sur la pelouse du centre technique de la Fédération tahitienne de football, par le premier grand choc de la saison opposant Tefana à Dragon. Mené au score, le champion en titre est finalement parvenu à s’imposer grâce à un doublé de Yanis Dim Etong et lance ainsi de la meilleure des manières son exercice 2026-2027.



Il n’y a pas eu de Trophée des champions puisque Tefana a fait le doublé coupe-championnat la saison dernière, mais le match inaugural du club de Faa’a en avait tout l’air. Opposés à l’AS Dragon, qui avait remporté ses deux précédentes rencontres sur les scores pharaoniques de 22-0 et 23-0, les joueurs d’Efrain Araneda ont fait leur grand retour sur les pelouses, jeudi soir, au Centre technique de la Fédération tahitienne de football à l’occasion du lever de rideau de la troisième journée de Ligue 1.



Après une préparation express à la suite des échéances internationales des Toa Aito et des U-19, le champion en titre a eu du mal à se mettre dans le rythme du match face au pressing des troupes de Yann Fong. Il a fallu attendre la fin du premier quart d’heure pour que les Jaunes prennent directement le contrôle de la rencontre en se procurant plusieurs coups de pieds arrêtés.



Des situations bien défendues par Dragon et c’est finalement Tefana qui a concédé l’ouverture du score à la suite d’une belle action collective conclue par Temetani Tauarii Turi (32e). La réaction adverse ne s’est pas fait attendre. Juste avant la mi-temps, l’AS Tefana est parvenue à égaliser grâce à une frappe enroulée de son numéro 9 Yanis Dim Etong (43e).





“Ce sont des matchs comme ça qui vont nous permettre d’être au top" Le champion a continué sur son élan au retour des vestiaires en punissant l’indiscipline de Dragon. Le buteur de Faa’a a inscrit un doublé à la suite d’un coup franc qui a terminé sa course directement dans le petit filet du portier adverse (58e).



Dans la foulée, Tefana a raté une énorme opportunité de faire le break, mais la frappe de son numéro 10 et capitaine Honoura Keanu Maraetefau a été repoussée par la barre transversale tandis que la gardien de Dragon a signé une magnifique parade sur afin de repousser définitivement le danger.



Malgré quelques situations concédées lors des ultimes instants, le champion a finalement conserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final (2-1).



“C’était un match pas évident surtout qu’on s’est entraîné seulement quelques fois. Commencer par une victoire contre Dragon, qui est aussi un prétendant au titre, c’est une bonne chose. Ce sont des matchs comme ça qui vont nous permettre d’être au top avant notre 7e tour de la Coupe de France dans un mois”, souligne l’entraîneur de Tefana, Efrain Araneda.



Son homologue de Dragon n’a quant à lui pas pu cacher sa frustration : “On s’est procuré pas mal d’occasions à la fin, mais on ne les met pas au fond… Ils nous a aussi manqué quelques joueurs qui ont participé aux matchs de beach soccer avec les Tiki Toa. Mais ce n’est pas grave et il faut avancer puisque on affronte Vénus la semaine prochaine”.



Le reste de la troisième journée de championnat continue dès ce soir avec cinq affiches au programme.



Programme 3e journée Vendredi



Manu Ura vs Vénus



Arue vs Pueu



Excelsior vs Taiarapu FC



Pirae vs Tamarii Punaruu



Tamarii Punaruu (2) vs Tefana (2)



Samedi



Central Sport (2) vs Jeunes Tahitiens



Mataiea vs Central Sport (1)



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 9 Octobre 2026 à 18:57 | Lu 302 fois



