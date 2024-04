Football – Pirae tout près du titre

Tahiti, le 21 avril 2024 - La course au titre en Ligue 1 a vécu un tournant probablement décisif, jeudi dernier à Pater, avec la victoire (3-0) de Pirae face à Tefana lors de la 9e journée des playoffs. Si les orange s’imposent en match en retard face à Dragon mercredi, ils seront sacrés champions. En dominant (4-2) Dragon vendredi, Vénus a pris la place de dauphin de Pirae. Central a battu (4-2) Punaruu samedi dans un match sans enjeu. Les résultats de la 9e journée de playdowns ont été favorables à Taiarapu qui a l‘assurance de garder sa place en Ligue 1 la saison prochaine.



Le cinquième épisode de la saga Pirae-Tefana cette saison a eu lieu jeudi soir au stade Pater. Cela aurait même pu être le sixième épisode mais Tefana avait remporté le Trophée des Champions sans jouer en septembre dernier, Pirae ayant déclaré forfait. La tendance était plutôt favorable à Tefana jusque-là au niveau des résultats, l’équipe de Sébastien Labayen s’étant imposée (2-0) lors de la première phase de Ligue 1, les deux équipes obtenant deux matchs nuls (1-1) lors des deux matchs de barrage qualificatifs à la Ligue des Champions d’Océanie qui s’est jouée aux tirs au but favorables à Pirae, Tefana prenant sa revanche (1-0) en huitième de finale de Coupe de Polynésie. Toutes les confrontations avaient donné lieu à des matchs équilibrés et cela a encore été en partie le cas jeudi soir, bien que le score final puisse laisser penser que Pirae a survolé les débats.



Malgré l’importance de l’enjeu dans la course au titre, les deux équipes n’ont pas fermé le jeu et ont proposé un match ouvert et offensif. Tefana se procure une première grosse double occasion à la fin du premier quart d’heure mais François Decoret est vigilant. Premier tournant de la partie à la 22e minute lorsque l’arbitre Stéphane Tetauira accorde un pénalty à Pirae pour une faute évidente sur Heirauarii Salem. Ariiura Labaste s’y colle et donne l’avantage (1-0) à son équipe. Un avantage pas immérité pour les orange qui proposent de la variété dans leurs combinaisons offensives mais l’état du terrain engendre beaucoup de déchets dans le jeu au sol et dans la dernière passe. Dominé au milieu, Tefana utilise le plus souvent le jeu long et se montre parfois dangereux mais ne parvient pas à revenir au score avant le repos.



Les jaunes élèvent encore le rythme de la partie à la reprise mais il y a du répondant en face et Pirae se met au diapason. Les orange se créent les meilleures occasions et ils alourdissent le score à la 59e minute sur une frappe croisée de Heimano Bourebare (2-0). Ça se complique pour Tefana qui a le mérite de ne pas baisser les bras et qui oblige Pirae à ne pas se relâcher malgré son avantage de deux buts. L’équipe de Vatea Terai donne encore plus d’ampleur au score (3-0) à la 89e minute sur une frappe à ras de terre d’une vingtaine de mètres de Thibault Pito. Tefana aurait pu réduire la marque dans les arrêts de jeu mais le coup franc de Tehotu Gitton est repoussé par la transversale de Decoret. Si le succès de Pirae est mérité sur l’ensemble du match, le score est sévère pour Tefana.

L’importance d’être vice-champion



L’intérêt des playoffs de Ligue 1 ne s’arrête pas à l’obtention du titre de champion car rappelons que le vice-champion disputera la saison prochaine, face au champion, les deux matchs de barrage qualificatifs à la phase finale de la Ligue des Champions d’Océanie comme cela a été le cas récemment entre Pirae et Tefana et si la Confédération océanienne ne change pas le règlement de l’épreuve à l’avenir. Et le suspense reste entier quant au futur vice-champion de Ligue 1, Vénus et Tefana pouvant y prétendre dans la mesure où Pirae devrait être sacré champion. Vénus a réalisé une bonne opération en s’imposant 4-2 face à Dragon vendredi alors que Tefana s’était incliné la veille contre Pirae. L’équipe de Mahina compte quatre points d’avance sur Tefana mais un match en plus. La formation de Faa’a, qui jouera aussi un match en retard contre Dragon mercredi à Pater en préambule à la rencontre Pirae-Central, n’aura pas le droit à l’erreur. Central a clos samedi le programme de la 9e journée de playoffs en s’imposant 4-2 face à Punaruu qui vit un exercice difficile avec un nul et huit défaites.



Suspense en playdowns à l’orée de la 10e et dernière journée. Vainqueur 6-2 à Papenoo vendredi, Taiarapu a la garantie de finir leader du mini-championnat et de conserver sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Pour la deuxième place qui offre aussi un billet en Ligue 1 en 2024-2025 et la troisième place qui engendre un barrage contre une formation de Ligue 2 (hors les équipes B de clubs qui évoluent à l’étage supérieur), ça va se jouer entre Pueu, Temanava et les Jeunes Tahitiens qui ont tenu Pueu en échec (2-2) jeudi dernier, Temanava s’étant baladé (11-1) contre l’Olympic de Mahina samedi. Sachant que le programme de la dernière journée, qui devrait avoir lieu lors du week-end du 4 mai, proposera une affiche Pueu-Temanava et que JT jouera contre Papenoo, l’issue de la rencontre Pueu-Temanava va être lourde de conséquences si l’on considère que les Jeunes Tahitiens vont tout donner pour battre Papenoo et terminer au moins 3es pour jouer le barrage.



Patrice Bastian

Résultats et classement

Playoffs (9e journée)

*Jeudi

- Pirae-Tefana 3-0

*Vendredi

- Dragon-Vénus 2-4

*Samedi

- Central-Punaruu 4-2



Équipes Pt M J Diff

1. Pirae 28 7 21

2. Vénus 24 8 6

3. Tefana 20 7 14

4. Central 16 8 -20

5. Dragon 14 7 -3

6. Punaruu 10 9 -18





Playsdowns (9e journée)

*Jeudi

- Jeunes Tahitiens-Pueu 2-2

*Vendredi

- Papenoo-Taiarapu 2-6

*Samedi

- Olympic de Mahina-Temanava 1-11

Equipes Pts MJ Diff

1. Taiarapu 29 9 18

2. Temanava 25 9 17

3. Pueu 25 9 11

4. JT 24 9 8

5. Papenoo 18 9 -16

6. OM 10 9 -38

le Dimanche 21 Avril 2024 à 18:14