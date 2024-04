Football – Pirae entrevoit la place de leader

Tahiti, le 1er avril 2024 - Vainqueur (3-2) de Punaruu mercredi dernier au stade Pater en match en retard, Pirae pointe maintenant à 1 point du leader Tefana avec un match en moins en playoffs de Ligue 1. Pirae devait rejouer samedi soir contre Dragon, mais la rencontre a été reportée car les orange joueront de nouveau mercredi à Pater contre Tefana lors de l’affiche au sommet des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie.



Le calendrier des playoffs de Ligue 1 avait été impacté par le Mondial de beach soccer, plusieurs joueurs de Pirae et Dragon faisant partie des Tiki Toa. Ces derniers étaient absents du Fenua pendant six semaines entre la préparation au Brésil et le tournoi à Dubaï. Conséquence, Pirae et Dragon n’ont fait leurs débuts en playoffs que lors de la 5e journée et s’efforcent depuis de rattraper les matchs en retard. Cela a notamment été le cas mercredi dernier au stade Pater, Pirae étant opposé à Punaruu et Dragon à Central dans le cadre de matchs prévus lors de la 2e journée.



Les Tamarii Punaruu s’étaient nettement inclinés (1-5) face à Pirae le 21 mars lors de la 5e journée, mais ils ont en revanche fait douter Pirae mercredi dernier en ouvrant le score (7e) et en revenant à 3-2 (84e) grâce à un doublé de Moeterauri Rohi. Mais entre-temps, Ariiura Labaste a inscrit un triplé (38e, 46e, 59e) qui a permis à Pirae de s’imposer.



Dans le match à suivre à Pater, surprise avec la victoire 2-1 de Central face à Dragon, les rouge et noir obtenant leur premier succès après deux nuls et trois défaites. Tout s’est joué dans le premier quart d’heure car si Roonui Tinirauarii a ouvert le score à la 4e minute pour Dragon, Hanoa Temaiana et Yohan Tristant ont marqué aux 7e et 14e minutes pour donner l’avantage (2-1) à Central et finalement la victoire finale. Central a pourtant joué à dix à partir de la 36e minute après l’expulsion de Maitere Tanerii.



Pirae et Dragon devaient donc se retrouver samedi soir à Pater pour disputer un match en retard de la 1re journée, mais la rencontre a été reportée, Pirae rejouant en effet mercredi soir au stade Pater (20 heures) face à Tefana dans le match au sommet des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie.

Pirae-Tefana acte 4



Les deux équipes se connaissent bien, ayant déjà été opposées à trois reprises cette saison. Tefana s’était imposé 2-0 le 22 septembre dernier lors de la 2e journée de la première phase de Ligue 1. Nouveaux face-à-face les 12 et 15 mars en barrages aller et retour qualificatifs pour le tournoi final de la Ligue des Champions OFC, les deux rencontres se terminant sur le score de 1-1 et Pirae obtenant sa qualification aux tirs au but (6-5).



Bis repetita mercredi soir à Pater pour un match avancé des huitièmes de finale de Coupe de Polynésie. Ce tour de coupe est programmé les 8 et 9 mai, mais Pirae faisant ses débuts en Ligue des Champions OFC le 12 mai, l’affiche Pirae-Tefana a été programmé mercredi pour permettre aux orange de ne pas s’user physiquement quelques jours avant la compétition dont on rappellera que le tournoi final aura lieu à Tahiti. Eu égard au prestige de l’affiche, le public devrait être nombreux mercredi soir dans les travées de Pater, d’autant que les îliens qui participent actuellement au Festival des îles voudront sans doute découvrir ce qui se fait de mieux actuellement au plus haut niveau du football tahitien.



La 7e journée de playdowns était programmée jeudi et samedi et elle a donné lieu à un carton et une surprise jeudi. Les Jeunes Tahitiens ont pulvérisé 12-1 l’Olympic de Mahina au centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pirae avec notamment cinq buts de Herehaunui Ferrand et un quadruplé de Rainui Tze-Yu. À la même heure sur le terrain Louis-Ganivet à Faa’a, Papenoo, pourtant décroché au classement et qui semble se diriger vers la relégation en 2e division, a surpris en battant 2-1 le leader Pueu qui a encaissé sa première défaite en playdowns. Samedi à Moorea, Temanava et Taiarapu n’ont pu se départager (2-2). Le classement des playdowns s’est resserré aux quatre premières places et la suite de l’exercice s’annonce indécise sachant que les deux premiers resteront en Ligue 1 et que le 3e disputera un barrage contre un club de Ligue 2 (a priori Manu Ura ou Excelsior) qui ne peut être une équipe B d’un club de Ligue 1. Le 4e des playdowns descendra à l’étage inférieur avec les 5e et 6e, l’Olympic de Mahina sans aucun doute et peut-être Papenoo qui a obtenu un succès encourageant jeudi mais qui reste quand même décroché au classement.



Patrice Bastian



Résultats et classement

PLAYOFFS

*Matchs en retard 2e journée

Mercredi

- Pirae-Punaruu 3-2

- Dragon-Central 1-2

*Match en retard 1re journée

Samedi

- Pirae-Dragon reporté



Équipes Pt M J Diff

1. Tefana 17 5 17

2. Pirae 16 4 12

3. Vénus 16 6 2

4. Central 11 6 -17

5. Dragon 10 4 0

6. Punaruu 8 7 -14



PLAYDOWNS

*7e journée

Jeudi

- JT-OM 12-1

- Pueu-Papenoo 1-2

Samedi

- Temanava-Taiarapu 2-2



Équipes Pts MJ Diff

1. Pueu 22 7 12

2. Taiarapu 21 7 13

3. Temanava 20 7 8

4. JT 18 7 7

5. Papenoo 13 7 -13

6. OM 8 7 -27

