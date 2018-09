Football - Mondial U-20 : La FFF félicite la FTF pour la qualification de Tahiti

Dans sa lettre, M. LE GRAET salue le travail réalisé par tous les acteurs du football polynésien : la FTF, ses clubs affiliés et tous les éducateurs et bénévoles qui œuvrent chaque semaine sur les terrains de Polynésie pour le développement des jeunes footballeurs.



Avec les excellentes performances des Tiki Toa sur la scène internationale et la prochaine participation de la sélection des moins de 19 ans au mondial de la FIFA, le président de la FFF se réjouit de contribuer au rayonnement du football polynésien au plus haut niveau mondial.



De son côté, le Président de la FTF, M. Thierry Ariiotima, a reçu avec grand plaisir le courrier de son homologue de métropole, rappelant au passage les bonnes relations entre les deux entités : “Les membres du comité exécutif de la FTF et moi-même tenons à remercier chaleureusement Monsieur Le Graët pour son courrier. Cela montre que la FFF s’intéresse à la Polynésie, à ce que nous faisons et cela témoigne des bonnes relations que nous entretenons depuis de nombreuses années. Nous travaillons en étroite collaboration avec la FFF et c’est également grâce ce partenariat que nous arrivons à obtenir des résultats positifs.”