Football - Ligue des Champions OFC : Deuxième victoire pour Central, défaite pour Tefana

Tefana dans le dur



Le club de Tefana, second représentant polynésien engagé dans le groupe A, s’est quant à lui incliné sur la plus petite des marges (1-0) face au favori du groupe Hienghène Sport et devra attendre la dernière journée de la phase de poule pour connaître son sort. C’est le malheureux RAffi Krissian, le numéro 4 des verts et jaune, qui a trompé son propre gardien, Moana Pito, et inscrit l’unique but du match en faveur de Hienghène.



Si Hienghène est assuré de la qualification, il reste encore un match à Tefana pour espérer être la seconde équipe du groupe à accéder aux quarts de finale. Mais les coéquipiers d’Alvin Tehau ne sont pas totalement maîtres de leur destin. Ils devront battre les Malampa Warriors par deux buts d’écart et espérer une victoire de Hienghène face à Lae City Dwellers.



Le rendez-vous est pris vendredi pour connaître le futur des deux clubs polynésiens dans cette Ligue des champions OFC 2019. KK/FTF