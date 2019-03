Football - Ligue 1 : Vénus reste en tête devant Moorea

Parole à Vatea Terai, coach de Moorea :



Ton analyse du match ?



« Un très beau match, je suis très satisfait de mes joueurs. Ils ont montré aujourd’hui que notre deuxième place actuelle est amplement méritée. Face au leader…si on avait pas commis cette dernière erreur, on aurait gagné le match ici ce soir. Malgré tout, je suis hyper satisfait de mes joueurs. »



Il y a même eu des moments de domination ?



« C’est très positif. On est venus avec nos valeurs, on a un groupe qui se bat plus de 90 minutes, qui essaye de produire du jeu. Je suis très satisfait. Maintenant voilà, on a pris ce but, c’est ça la compétition, c’est ça le haut niveau. Filou, il ne lui faut pas beaucoup d’occasions, deux occasions ce soir et c’est deux buts. »



Comment envisagez-vous la fin du championnat ?



« Très intéressante, parce que là on va s’accrocher à ce qu’on peut. On est finalement qu’à trois points de Vénus. Huit matchs, c’est très long encore. On va être là, on va être présent au moindre faux-pas de Vénus et de notre côté, on va essayer d’assurer jusqu’au bout. On a Tefana qui est juste derrière. C’est serré, on est trois-quatre équipes pour jouer les deux places qualificatives pour la Ligue des champions OFC l’année prochaine. »



Le groupe a continué d’avancer même après la sortie de Marii Taurua ?



« Tout à fait, j’ai un groupe très costaud, complet. Malgré les blessures de certains, on arrive toujours à produire quelque chose d’intéressant. Tout le monde peut marquer, on ne cible pas quelqu’un, cela se fait dans le jeu. C’est le jeu qui fait que quelqu’un est démarqué. Depuis le début, on construit dès qu’on le peut et on joue vers l’avant. Cela demande beaucoup d’énergie mais mes gars ont de l’énergie et ils en auront jusqu’à la fin de la saison. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Dans tous nos déplacements, on est suivis par nos supporters et ce soir encore plus, parce qu’il y a un bateau qui rentre. Merci à tous nos supporters. » Propos recueillis par SB / FTF