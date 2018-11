Football - Ligue 1 : Vénus et Manu Ura aux avant-postes

Parole à Samuel Garcia, coach de Vénus :



Ton analyse du match ?



« J’ai trouvé que c’était un match avec beaucoup d’intensité avec des occasions de part et d’autre. On ne va pas faire la fine bouche, c’était un match entre le premier et le deuxième…avec des équipes qui se ressemblent beaucoup. On dit souvent que Vénus et Manu Ura ont le même esprit…On n’est jamais content d’avoir fait match nul, mais je suis content que les points soient partagés, que cela ce soit bien passé, que le stade ait été plein. Il y aura d’autres matchs, on va se retrouver une peu plus tard. On aurait pu mieux faire mais dans l’ensemble je suis satisfait. »



Content de voir l’équipe à la première place ?



« Content. Bien sûr. Cela faisait un bon moment qu’on était pas devant. Le championnat risque d’évoluer car les équipes de tête sont proches. L’esprit est bon, les jeunes sont bien, on est en progrès, on doit continuer sur ce chemin là et on sera récompensés. L’effectif est au complet, on essaye d’intégrer un maximum de jeunes, on en a un qui est rentré aujourd’hui qui a 15 ans. On est satisfait de l’état d’esprit du club, de la politique qui est mise en place et surtout de tous les gens qui travaillent autour. On va passer un bon week-end et se concentrer pour affronter Tefana vendredi prochain à Paea. » Propos recueillis par SB / FTF