Football – Ligue 1 : Tefana perd à domicile contre Dragon

La 9e et dernière journée de la phase 1 du championnat de Ligue 1 s’est déroulée ce week end et, cette fois-ci encore, le public a pu voir des matchs à rebondissements. Le choc du week end était bien sûr la rencontre entre Tefana, qui jouait à domicile, et Dragon. Dragon est sur une bonne dynamique cette saison, rappelons que le club de Titioro est un des deux clubs qualifiés par la prochaine Ligue des champions OFC.



Le match a débuté sur les chapeaux de roues. L’ancien joueur professionnel Marama Vahirua ouvre le score pour Dragon à la 10’ puis double la mise à la 18’, le ton est donné. Rappelons que l’ancien joueur professionnel, à son retour de métropole, avait officié tout d’abord à Pirae avant de prendre du recul pour diverses raisons. Il a fait son retour en Ligue 1 en septembre avec Dragon, il s’occupe de l’école de foot mais, à 37 ans, il n’a pas encore dit son dernier mot sur le terrain.



Après avoir perdu plusieurs joueurs clé à l’inter saison, Tefana voit ses problèmes d’effectif prendre une nouvelle forme avec les blessures de son capitaine Alvin Tehau et de Temarii Tinorua, son attaquant vedette. Tefana ne présentera lors de ce match que trois remplaçants sur le banc de touche. En l’absence du « gunneur » Temarii Tinorua, c’est le défenseur Thibault Pito qui réduit le score à la 40’, le milieu de terrain Donovan Bourebare doublant la mise à la 41’. 2-2 à la mi-temps.