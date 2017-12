Football – Ligue 1 : Tamatoa Tetauira actuel meilleur buteur

Le championnat de Ligue 1 n’est pas un long fleuve tranquille. Depuis le début du championnat en septembre, que de rebondissements ! Sur les dix équipes engagées, six sont ont au maximum trois points d’écart entre elles. Ces équipes de tête ont toutes connu des moments de faiblesse. Huit matchs gagnés sur dix pour Central et Dragon, six pour Pirae et Tefana…



Central est en tête du championnat en faisant preuve d’une belle régularité avec huit victoires, un nul et une défaite. Dragon, qui jouera la prochaine Ligue des champions OFC, peut s’enorgueillir de huit victoires également pour deux défaites. Pirae totalise six victoires, trois nuls et une seule défaite et Tefana totalise six victoires, deux nuls et deux défaites.



Parmi les équipes favorites, seule Vénus manque à l’appel suite à ses trois défaites consécutives, chutant de la deuxième à la sixième place du classement général. Vénus jouera également la Ligue des champions mais des problèmes d’effectif ont cassé l’élan de début de saison. Pirae, qui devait jouer les « trouble fête », réussit pour l’instant à tirer son épingle du jeu.