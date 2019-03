Football – Ligue 1 : Sylvain Graglia « Un championnat très serré »

Parole à Sylvain Graglia :



Ton analyse du match ?



« Un match compliqué, on prend deux cartons rouges et on finit le match à 9, il a fallu être solidaires, bien en place tactiquement et c’est ce qu’on a réussi à faire en deuxième mi-temps. On a pas eu beaucoup d’occasions mais on les a mises au fond. En gros, on a été efficaces et solides tactiquement pour tenir. »



Quelques mots sur la Ligue des champions OFC à Fidji ?



« Cela a été une superbe aventure, cela a soudé le groupe. C’était une expérience humaine super intéressante pour les joueurs, certains n’avaient jamais fait de déplacement pour la Ligue des champions OFC. Les victoires ont rajouté un goût de satisfaction, cela a fait beaucoup de bien au groupe. Il faut mettre ça de côté et se consacrer au championnat. »



Difficile de faire bien des deux côtés ?



« Le championnat est très serré, beaucoup d’équipes peuvent encore être championnes. Il faut réussir à rester concentrés sur le championnat en sachant qu’on a tous la tête sur ce quart de finale du 7 avril. Comme on s’est dit, si on veut revivre la Ligue des champions l’année prochaine, cela passe par les matchs de championnat. Il ne faut surtout pas oublier ça, c’est notre réel objectif. »